Любовь сильнее смерти. Новый Молодёжный театр представил премьеру спектакля по мотивам сонетов Шекспира

Новый Молодёжный театр представил премьеру спектакля режиссёра Игоря Лебедева (Санкт-Петербург) «Шекспир, я люблю тебя!» (18+). Действие происходит в волшебном лесу, который возвращает людей к их собственной природе, как музыка. И как музыка звучат в этом лесу сонеты Шекспира.

Начало спектакля было необычным. Какие-то люди с телефонами вошли в зал, ведя беседы и потом неожиданно переместились из реального мира на сцену, в метафорический лес и фантастический мир поэтических образов, навеянных бессмертными сонетами Шекспира.

В спектакле нет единой сюжетной линии. Он состоит из этюдов-историй. Простые и знакомые, они как будто написаны про нас. Вместе с актёрами зритель проживает истории любви. Все они не похожи одна на другую.

Средствами драматургии и при помощи шекспировских строк создатели спектакля исследуют понятие любовь, показывают, какая она бывает разная и как необходима человеку. И делают главное открытие — любовь сильнее смерти, сильнее страха смерти. Любовь преображает человека и всё вокруг.

Свою работу над спектаклем режиссёр Игорь Лебедев вёл в соавторстве с актёрской труппой театра, сонеты, звучавшие со сцены, артисты выбирали сами.

«Для меня отправной точкой в создании спектакля стал сонет № 66, где есть такие строчки “Зову я смерть. Мне видеть невтерпеж, достоинство, что просит подаянья, над простотой глумящуюся ложь, ничтожество в роскошном одеянье”. Это некий вызов несовершенству этого мира. Этот посыл вообще свойственен Шекспиру. Но в то же время в сонетах есть мощная энергия надежды не смотря ни на что и силы для этой надежды даёт любовь. Мы строили совместную работу с актёрами на доверии, и задача наша была — создать спектакль-ассоциацию. Личное переживание актёрами поэзии Шекспира облекалось в слова, движения, музыку», — рассказал Игорь Лебедев.

В спектакле явственно прослеживается мысль о том, что любовь — это сама жизнь, её основа, её смысл, её сила. И только тот, кто способен любить, живёт по-настоящему. Сила этой мысли выражена очень ярко в танце «Танго жизни», который поставил хореограф Андрей Адамовский. Кроме того, спектакль буквально наполнен музыкой, её звучит много, и она создаёт романтический и немного грустный фон.

«В работе с поэтическим текстом очень важно не сфальшивить, поймать его вибрации, а для этого от актёров требуется особенная точность. В этом была главная наша задача и, вроде бы, мы с этой задачей справились», — рассказал актёр Илья Головин.

По замыслу режиссёра костюмы актёров неброские, нейтральные. Он отмечает, что это сделано для того, чтобы не отвлекать внимание зрителя от текста и эмоций, которые транслируют в зал актёры со сцены. А декорации — это некий метафорический лес, сказочный мир, в котором вместо пенья птиц звучат сонеты Шекспира.

«Я пришла на спектакль, потому что люблю сонеты Шекспира и мне было интересно посмотреть, как средствами драматургии можно передать всю их сложность и красоту, потому что это довольно специфический материал для постановки. Но создателям спектакля удалось поймать и передать эти тонкие вибрации шекспировской поэзии, за что им огромная благодарность», — рассказала зрительница спектакля Ксения.