В Нижнем Тагиле сбили подростка, который перебегал пешеходный переход на запрещающий сигнал светофора (ВИДЕО)

Сегодня, 3 декабря в 07:45 у дома № 82 по улице Чайковского произошло ДТП. Как рассказали АН «Между строк» в Госавтоинспекции Нижнего Тагила, 37-летняя женщина-водитель на Kia Rio наехала на 17-летнего подростка, который переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. В Детской городской больнице у мальчика обнаружили ушиб ноги и отпустили домой.

«Молодой человек торопился на подъезжающий на остановку автобус и не убедился в безопасности перехода. Госавтоинспекция напоминает, что при переходе дороги необходимо дождаться, когда загорится зеленый сигнал светофора, убедиться в том, что водители транспортных средств остановились во всех полосах движения и пропускают, и только после этого переходить проезжую часть», — рассказали АН «Между строк» в дорожной полиции.