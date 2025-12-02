Свердловская область заняла седьмую позицию в рейтинге регионов РФ по туристической привлекательности. Крым на шестом месте

Cвердловская область заняла седьмую позицию в рейтинге регионов РФ по туристической привлекательности, сообщает Telegram-канал правительства России.

На первом месте расположилась Москва, на втором — Краснодарский край, на третьем — Санкт-Петербург, на четвёртом — Московская область, на пятом —Татарстан, на шестом — Крым. Замыкают десятку лучших туристических регионов страны Ставропольский край, Тюменская и Ростовская области.

По словам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, за 10 месяцев текущего года число турпоездок по стране достигло 76,2 млн, что на 4,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Напомним, что недалеко от Нижнего Тагила, в Нижней Салде на базе «Научно-исследовательского института машиностроения» создаётся туристический центр ракетно-космической отрасли. Теперь свердловчане и гости региона могут посетить бункер управления огневыми испытаниями ракетных двигателей.