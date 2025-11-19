Под Нижним Тагилом открылся уникальный туристический маршрут на закрытом космическом предприятии

На АО «Научно-исследовательский институт машиностроения» в Нижней Салде создаётся туристический центр ракетно-космической отрасли. Теперь свердловчане и гости региона могут посетить бункер управления огневыми испытаниями ракетных двигателей.

Как сообщает пресс-служба предприятия, идея организации туристических посещений ряда объектов института, где в своё время проводились огневые испытания жидкостно-ракетного двигателя РД-0120, возникла неслучайно. Первоначально это были экскурсии учащихся школ и гостей города в музей предприятия, где собран богатейший материал истории НИИМаш, включая уникальные экспонаты ракетных двигателей малой тяги. С включением маршрута в государственную программу «Открытая промышленность», реализуемую Агентством стратегических инициатив, законсервированный бункер стал популярным объектом промышленного туризма.

«На сегодняшний день экскурсионная программа, под названием “Энергия космических открытий” включает в себя три маршрута, каждый из которых ориентирован на определённую категорию туристов. Выбор остаётся за ними: можно просто посетить музей с целью ознакомления с историей становления института, создания ракетных двигателей малой тяги и получить представление об их применении. Можно дополнить эту экскурсию увлекательным путешествием на испытательную площадку предприятия и своими глазами увидеть грандиозные сооружения комплекса НИК-301, где раньше проводилась отработка ракетного двигателя в рамках космической программы “Энергия-Буран”. Будет крайне интересно спуститься в бункер управления огневыми испытаниями и представить себя в роли ведущего испытателя», — рассказывает куратор проекта Анна Черникова.

Записаться на посещение ракетного комплекса можно группе до 15 человек, отправив письмо на электронную почту: mail@niimashspace.ru. Организаторы экскурсии свяжутся с гостями и запросят дополнительные документы для оформления пропуска на режимный объект.