В Нижнем Тагиле разыскивают 60-летнего Сергея Кушнарёва

В Нижнем Тагиле разыскивается 60-летний Сергей Кушнарёв, который 16 ноября около 14:00 приехал из Алапаевска в гости к сыну, но они так и не встретились. На записях с видеокамер видно, как мужчина направился в сторону центра города, и с тех пор его никто не видел. В Нижнем Тагиле мужчина не ориентируется и точного адреса сына не знает.

Согласно ориентировке, пропавший худощавого телосложения, рост 170 см, волосы седые, глаза голубые. Был одет в зелёную куртку, болоньевые штаны, чёрную шапку-ушанку и чёрные ботинки.

Если вы увидели похожего человека, обратитесь на горячую линию отряда «ЛизаАлерт» по телефону 89530530483 (инфорг Екатерина) или позвоните в дежурную часть МУ МВД России «Нижнетагильское» по телефону 8(3435)97-68-02.