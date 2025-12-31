Увеселительные заведения Нижнего Тагила. Часть 1

Наибольший рост благосостояния тагильчан пришёлся на период 1960 –1980-х годов ХХ века. В это время во всех районах города активно велось жилищное строительство и, соответственно, росло количество мастерских, магазинов, точек розничной торговли и, конечно, предприятий общепита. Это хорошо видно на примере Дзержинского района, который наиболее динамично развивался в послевоенный период. Если в 1939 году жилищный фонд Вагонки составлял 235,5 тысячи квадратных метров, то во второй половине 1980-х число сданных в эксплуатацию квадратных метров жилья превысило отметку в 2,3 миллиона. Если в 1939-м общее число мест в яслях и детских садах района было равно 680, то в 1985-м оно приблизилось к 12 000. А количество точек общественного питания, включая школьные и рабочие столовые, закусочные и кафетерии, выросло с 8 до 280. Подобная картина наблюдалась и в других районах Нижнего Тагила, хотя и в разной степени.

В этом материале мы расскажем о предприятиях общественного питания нашего города. Впрочем, не обо всех, а только о тех, которые считались местом проведения культурного досуга. Речь пойдёт о кафе и ресторанах Нижнего Тагила, подавляющее большинство которых, к сожалению, уже давно прекратили своё существование.

Столовая ТЭЦ УВЗ – первая столовая Вагонки (фото неизв. автора 1933 г. / фрагмент ориг. изображения)

(https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/tagil-nasha-vagonka//9-Nizhnij-Tagil.-1933-god.-Stroitelstvo-UVZ.-Stolovaja-TJeC.-Arhiv.-2.jpg)

История советского общепита, начавшаяся с рабочих столовых, имела несколько довольно любопытных поворотов, таких как обезличивание предприятий общественного питания или развитие таких новых форм, как «фабрика-кухня». В период НЭПа, благодаря советской пропаганде, кафе и рестораны приобрели репутацию рассадников мещанства и ханжества, и в середине 1920-х годов прошлого века в стране Советов, наряду с требованиями закрыть церкви, стали звучать требования закрыть рестораны и кафе.

Поначалу так и произошло. Владельцам кафе и ресторанов увеличили налоги сначала вдвое, а затем ещё на 70%, из-за чего они были вынуждены закрывать свои заведения и распродавать оборудование. На месте ресторанов власти начали открывать рабочие столовые. Впрочем, очень скоро выяснилось, что практически все столовые нерентабельны. Низкие цены, большие порции, высокая закупочная стоимость продуктов приводили к тому, что зарплаты поваров, рабочих кухни, посудомоек начали сокращаться, а в обиход правоохранительных и ревизионных органов надолго вошли такие термины, как «пересортица», «недовложения» и другие. Чтобы повысить рентабельность столовых, было решено развивать сеть выносной торговли и буфетов, и разрешить продажу в столовых бутылочного пива и сопутствующих товаров. На пиво и сопутствующие товары (как правило, это были спички, конфеты и табачные изделия) Наркомторгпромом были установлены небольшие наценки, что несколько повысило рентабельность столовых. Кроме того, неплохой доход давала выносная торговля. В дни праздников или по выходным дням торговали, как правило, выпечкой и горячими или прохладительными напитками, в будние дни — остатками овощей, реже фруктов.

После войны районные тресты столовых начали бурно развиваться. Появились стационарные пункты выносной торговли, собственные подсобные хозяйства и даже животноводческие фермы. Так, к примеру, Дзержинский трест столовых содержал собственные тепличное хозяйство и свинооткормочную ферму, которые давали 10–12 тонн овощей и от 13 до 15 тонн мяса в год.

Но всё-таки, в конце 1920-х годов Совнархоз РСФСР принял решение о возвращении в жизнь советских граждан досуговых предприятий общественного питания — кафе и ресторанов. В первое время, главными отличиями этих заведений от столовых были эстрадный оркестр или джаз-банд, обслуживание официантами и расширенная винная карта. Затем различий стало больше: ресторанам разрешили закупать продукты напрямую, что позволило существенно расширить ассортимент блюд. На блюда, подаваемые в таких заведениях, была установлена наценка в 12–15%. Наценку установили также на пиво, вино и водку. Кафе и ресторанам было разрешено иметь имена собственные, что на первых порах выделяло их из массы остальных заведений народного питания.

В ассортименте блюд тогдашних ресторанов были как изысканные блюда (икра, телячьи котлеты, сёмга), так и простые, дешёвые, например, солёные огурцы. Но в довоенный период популярность кафе и ресторанов была невелика в основном из-за высоких цен. Так, например, пол литра знаменитой «рыковки» в магазинах стоили 1 рубль, а в ресторанах — от 3 рублей за «малый» графин (350 мл.) до 5 рублей за «большой» графин (750 мл.).

Ситуация коренным образом стала меняться после Великой Отечественной войны, когда Советский Союз, испытывавший нехватку оборотных финансовых средств, начал массово производить креплёные вина. Для популяризации этого не самого качественного вида спиртных напитков в 1950-х годах в стране была широко развёрнута рекламная кампания, призывающая население «не отказывать себе в употреблении креплёных и марочных вин, не несущих здоровью столько вреда, сколько водка». Креплёные вина отличались от водки и коньяка более низкой ценой, и это обстоятельство сыграло немалую роль в их популяризации.

Как только креплёные вина начали заполнять полки магазинов, их реализацию начали и кафе с ресторанами, значительно расширив ассортимент и привлекая в свои заведения ещё большее количество посетителей. Кроме того, в конце 1940-х — начале 1950-х годов предприятиям народного питания было разрешено, по согласованию с райисполкомами, открывать стационарные точки выносной торговли: павильоны, где на розлив торговали пивом, водкой, вином и простейшей закуской — бутербродами с сыром, колбасой или солёной килькой, а также солёными огурцами и карамельками. В народе такие павильоны прозвали «Голубыми Дунаями», так как по выходным и праздничным дням в районе их сосредоточения через громкоговорители транслировалась народная, эстрадная и классическая музыка, а одной из самых популярных мелодий в то время был вальс Иоганна Штрауса-младшего «На прекрасном голубом Дунае». «Голубые Дунаи» породили ещё один идиоматический оборот, малопонятный нынешним поколениям — «Зацепить ерша с лещом», то есть употребить смесь пива и водки, закусив вяленой рыбой (лещ и плотва в те годы прекрасно заменяли воблу, тарань и пелядь).

Надо отметить, что до мая 1985 года торговля спиртными напитками приносила государству немалый доход. Например, пол литровая бутылка водки «Экстра» стоила 4 рубля 12 копеек (вместе с тарой), тогда как производство 1 литра спирта обходилось всего в 7 копеек. Кроме того, от 70% до 80% от розничной цены должно было изыматься в бюджет по месту нахождения завода-производителя вина или водки. Если взять для примера средние данные с 1970 по 1980 годы, когда в стране ежегодно производилось по 200–290 миллионов декалитров водки и ликёроводочных изделий, и по 120 –149 миллионов декалитров креплёных вин (1 декалитр = 10 литрам), то станет понятно, насколько велико было значение «винно-водочных» денег для советской экономики.

(продолжение следует)



© 2020. © 2025. Д. Г. Кужильный для АН «Между строк»