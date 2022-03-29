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Тагил монументальный. Сказочная чеканка Владимира Полева

29.03.2022 12:39
Аватар пользователя Дмитрий Кужильный
Тагил монументальный. Сказочная чеканка Владимира Полева

Часто ли, проходя или проезжая по улицам нашего города, мы обращаем внимание на детали, которые стали для нас привычными? Мы видим их каждый день, и они стали для нас чем-то обыденным, не достойным нашего внимания. Кто из нас сразу скажет, сколько человек изображено на фасаде здания бывшего горкома комсомола? А сколько из этих 11 человек одеты в военную форму? Ритм современной жизни порой не позволяет нам остановиться и полюбоваться очаровательным декором сталинок на проспекте Мира, воротами «офицерского квартала» на Красном Камне, прямыми линиями конструктивистских зданий на улице Карла Маркса.   

Некоторые архитектурные или монументальные объекты мы вообще перестаём замечать и через много лет «открываем» их вновь. Так случилось семь лет назад с декоративной чеканкой на стене дома быта «Эра». Журналисты информагентства «Все новости» случайно обратили внимание на этот арт-объект и немало удивились, что не замечали его раньше. Оказалось, что чеканка по мотивам самого известного сказа Павла Петровича Бажова находилась на этом месте давно — более 30 лет, но была совершенно забыта городскими властями в 1990-х.

Публикация о чеканке вызвала живой интерес у тагильчан. Многие требовали от администрации города сделать всё, чтобы сохранить её, и обращали внимание на то, что объект монументального искусства уже имеет повреждения. Но городские власти никак не отреагировали на мнение людей. Создавалось впечатление, что они и сами не обращали внимания на эту чеканку, изображавшую Хозяйку Медной горы и Данилу-мастера. Какие-то официальные комментарии по этому поводу были даны, но все они касались повреждений объекта: отцы города обвинили в этом лиц без определённого места жительства.


Фото Николая Грачикова, 2019 г. / фрагмент ориг. изображения
(https://scontent-amt2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.6435-9/67155874_431964750731958_7952856423627489280_n.jpg)

Впрочем, асоциальные элементы и охотники за металлом никогда не покушались на чеканку. Разрывы полотна возникли при демонтаже киоска «Роспечати», который стоял там в начале 2000-х. Киоск закрывал чеканку почти полностью, и, возможно, поэтому за последние 10–12 лет о ней просто забыли.


Фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения
(http://historyntagil.ru/images3/907.jpg)

Журналисты установили и автора чеканки. Им оказался Владимир Дмитриевич Полев, который работал в Нижнем Тагиле с 1970 года и был известен больше как скульптор.

Владимир Дмитриевич Полев родился 16 марта 1934 года в селе Красный Яр Омской области. С детства увлекался рисованием и лепкой. По окончании школы учился в Омском строительном техникуме, а в 1958 году по совету друзей поступил в Уральское училище прикладного искусства в Нижнем Тагиле. 


Владимир Дмитриевич Полев (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)
(http://shr-nt.ru/sites/default/files/imagecache/painter_photo/painters/_polev_v.d.jpg)

Окончив училище, Владимир Полев уезжает работать в Омск, а затем переезжает в город Губаха в Пермской области. В 1964-м он становится членом Союза художников СССР и сразу принимает участие в  нескольких региональных выставках. 

Наиболее ярким и насыщенным периодом жизни Владимира Дмитриевича становится конец 1960-х годов. В 1966 году был объявлен конкурс на лучший проект памятника Феликсу Дзержинскому, установить который планировалось перед проходной «Уралвагонзавода». Полев подал на конкурс два проекта, один из которых, выполненный совместно с другим тагильским скульптором Юрием Клещевниковым, был принят к исполнению. Открытие памятника железному Феликсу было приурочено к 50-летию Октябрьской революции — 7 ноября 1967 года. 

В том же году скульптор принял участие в выставке в Нижнетагильском музее изобразительных искусств, посвящённой 50-летию советского государства. А спустя полгода Владимира Полева пригласили в Губаху, где местный горисполком принял решение о закладке городского сада им. Ю. А. Гагарина и установке в нём памятника первому космонавту планеты. Этот заказ появился в результате всесоюзной кампании по увековечиванию памяти Юрия Гагарина, погибшего 27 марта 1968 года в авиакатастрофе. Для работы над этим памятником Владимир Дмитриевич пригласил скульптора Юрия Клещевникова. 

В 1971 году газета «Уральский шахтёр» писала о памятнике: 

«Скульптурный портрет Гагарина готов. В бетоне он выполнен скульптором Юрием Клещевниковым, а в металле — Владимиром Полевым. Алюминиевые крылья изготовлены в слесарном цехе центральных электромеханических мастерских. Одиннадцатиметровый постамент будет наклонён чуть вперёд, что придаст ему лёгкость». 

Постамент памятника был установлен уже в 1968-м, а весь памятник был собран и открыт в 1974 году. В основание памятника была замурована капсула времени, которую должны были вскрыть в 1988 году.

В 1970-е годы Владимир Дмитриевич работал главным художником Нижнетагильского завода игрушек, в Бюро эстетики УВЗ, в Нижнетагильских художественно-промышленные мастерских Художественного фонда, принимал участие в выставке к 30-летию Победы (1975) и выставке «Люди нашего города» (1977). В 1980-х и 1990-х годах скульптор был участником ещё пяти региональных и одной республиканской художественных выставок.


В. Д. Полев (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)
(https://artmnt.richm.ru/wp-content/uploads/2021/12/3322777polev.jpg)

Мастера неоднократно привлекали для выполнения работ по оформлению общественных зданий в различных техниках, в том числе и чеканки. В частности, Владимир Полев принимал участие в оформлении интерьеров городского цирка, учебных и жилых зданий «Уралвагонзавода», гостиницы «Тагил». Очевидно, чеканка по мотивам сказа П. П. Бажова на стене дома быта «Эра» относится к этому периоду жизни Владимира Дмитриевича. 

Украшение интерьеров и фасадов общественных зданий в 1980-х было не просто в тренде, но даже регламентировалось рядом постановлений Министерства культуры СССР и союзных республик. 

Осенью 2021 года чеканка на доме быта «Эра» снова попала в новостные ленты. Тагильчане возмущались, что объект монументального искусства закрывается рекламными вывесками и по-прежнему требует реставрации. 


Фото: паблик «Руда», 2022 г. / фрагмент ориг. изображения
(https://mstrok.ru/sites/default/files/news-images/ms-155947-21.jpg)

И хотя рекламные вывески перенесли так, что они перестали загораживать чеканку, вопрос с реставрацией объекта остался без ответа: в бюджете города нет средств, а меценаты не торопятся жертвовать деньги на сохранение произведений искусства — времена нынче сложные, лишних денег нет, да и культурная ценность чеканки экспертами не определена. 

К решению проблемы сохранения культурного наследия города нужно подходить иначе. Прежде всего, необходимо провести паспортизацию уже известных объектов монументального искусства, выявить и подробно описать неизвестные, заявить их в Управление государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области как объекты культурного наследия и добиваться присвоения им этого статуса. Следующим шагом должно стать создание базы данных и доведение собранной информации до районных администраций, предпринимателей, простых граждан. Необходимо также обязать владельцев зданий, где расположены такие объекты, следить за их состоянием. Сделать это, на наш взгляд, несложно. 

В противном случае через несколько лет Нижний Тагил рискует потерять многое из того, что украшало его лицо на протяжении десятков лет.


Фото: паблик «Руда», 2022 г. / фрагмент ориг. изображения
(https://mstrok.ru/sites/default/files/mstrok-images/2021/10/7/22.jpg)

(с) 2022. Сергей Волков и Дмитрий Кужильный эксклюзивно для АН «Между строк»

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