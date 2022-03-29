Тагил монументальный. Сказочная чеканка Владимира Полева

Часто ли, проходя или проезжая по улицам нашего города, мы обращаем внимание на детали, которые стали для нас привычными? Мы видим их каждый день, и они стали для нас чем-то обыденным, не достойным нашего внимания. Кто из нас сразу скажет, сколько человек изображено на фасаде здания бывшего горкома комсомола? А сколько из этих 11 человек одеты в военную форму? Ритм современной жизни порой не позволяет нам остановиться и полюбоваться очаровательным декором сталинок на проспекте Мира, воротами «офицерского квартала» на Красном Камне, прямыми линиями конструктивистских зданий на улице Карла Маркса.

Некоторые архитектурные или монументальные объекты мы вообще перестаём замечать и через много лет «открываем» их вновь. Так случилось семь лет назад с декоративной чеканкой на стене дома быта «Эра». Журналисты информагентства «Все новости» случайно обратили внимание на этот арт-объект и немало удивились, что не замечали его раньше. Оказалось, что чеканка по мотивам самого известного сказа Павла Петровича Бажова находилась на этом месте давно — более 30 лет, но была совершенно забыта городскими властями в 1990-х.

Публикация о чеканке вызвала живой интерес у тагильчан. Многие требовали от администрации города сделать всё, чтобы сохранить её, и обращали внимание на то, что объект монументального искусства уже имеет повреждения. Но городские власти никак не отреагировали на мнение людей. Создавалось впечатление, что они и сами не обращали внимания на эту чеканку, изображавшую Хозяйку Медной горы и Данилу-мастера. Какие-то официальные комментарии по этому поводу были даны, но все они касались повреждений объекта: отцы города обвинили в этом лиц без определённого места жительства.



Фото Николая Грачикова, 2019 г. / фрагмент ориг. изображения

(https://scontent-amt2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.6435-9/67155874_431964750731958_7952856423627489280_n.jpg)



Впрочем, асоциальные элементы и охотники за металлом никогда не покушались на чеканку. Разрывы полотна возникли при демонтаже киоска «Роспечати», который стоял там в начале 2000-х. Киоск закрывал чеканку почти полностью, и, возможно, поэтому за последние 10–12 лет о ней просто забыли.



Фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения

(http://historyntagil.ru/images3/907.jpg)



Журналисты установили и автора чеканки. Им оказался Владимир Дмитриевич Полев, который работал в Нижнем Тагиле с 1970 года и был известен больше как скульптор.

Владимир Дмитриевич Полев родился 16 марта 1934 года в селе Красный Яр Омской области. С детства увлекался рисованием и лепкой. По окончании школы учился в Омском строительном техникуме, а в 1958 году по совету друзей поступил в Уральское училище прикладного искусства в Нижнем Тагиле.



Владимир Дмитриевич Полев (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(http://shr-nt.ru/sites/default/files/imagecache/painter_photo/painters/_polev_v.d.jpg)



Окончив училище, Владимир Полев уезжает работать в Омск, а затем переезжает в город Губаха в Пермской области. В 1964-м он становится членом Союза художников СССР и сразу принимает участие в нескольких региональных выставках.

Наиболее ярким и насыщенным периодом жизни Владимира Дмитриевича становится конец 1960-х годов. В 1966 году был объявлен конкурс на лучший проект памятника Феликсу Дзержинскому, установить который планировалось перед проходной «Уралвагонзавода». Полев подал на конкурс два проекта, один из которых, выполненный совместно с другим тагильским скульптором Юрием Клещевниковым, был принят к исполнению. Открытие памятника железному Феликсу было приурочено к 50-летию Октябрьской революции — 7 ноября 1967 года.

Торжественное открытие памятника Ф. Э. Дзержинскому (фото неизв. автора, 1967 г. / фрагмент ориг. изображения) (http://virtual.artmnt.ru/uploads/archives/000/001/1523880701.jpg) Памятник Ф. Э. Дзержинскому (фото НТМИИ, 2020 г.. / фрагмент ориг. изображения) (https://avatars.mds.yandex.net/get-altay/1938605/2a0000016d1c9cdc517dba49f54b421a767b/XXXL)

В том же году скульптор принял участие в выставке в Нижнетагильском музее изобразительных искусств, посвящённой 50-летию советского государства. А спустя полгода Владимира Полева пригласили в Губаху, где местный горисполком принял решение о закладке городского сада им. Ю. А. Гагарина и установке в нём памятника первому космонавту планеты. Этот заказ появился в результате всесоюзной кампании по увековечиванию памяти Юрия Гагарина, погибшего 27 марта 1968 года в авиакатастрофе. Для работы над этим памятником Владимир Дмитриевич пригласил скульптора Юрия Клещевникова.

В 1971 году газета «Уральский шахтёр» писала о памятнике:

«Скульптурный портрет Гагарина готов. В бетоне он выполнен скульптором Юрием Клещевниковым, а в металле — Владимиром Полевым. Алюминиевые крылья изготовлены в слесарном цехе центральных электромеханических мастерских. Одиннадцатиметровый постамент будет наклонён чуть вперёд, что придаст ему лёгкость».

Постамент памятника был установлен уже в 1968-м, а весь памятник был собран и открыт в 1974 году. В основание памятника была замурована капсула времени, которую должны были вскрыть в 1988 году.

Памятник «Покорителям космоса» в городском саду г. Губаха (фото: А. Угольникова / фрагмент ориг. изображения) (http://www.gubahabibl.ru/upload/medialibrary/2a2/Памятник%20Гагарину-фото%20Угольникова.jpg) Памятник «Покорителям космоса» в городском саду г. Губаха (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения) (http://photos.wikimapia.org/p/00/04/19/31/75_full.jpg)

В 1970-е годы Владимир Дмитриевич работал главным художником Нижнетагильского завода игрушек, в Бюро эстетики УВЗ, в Нижнетагильских художественно-промышленные мастерских Художественного фонда, принимал участие в выставке к 30-летию Победы (1975) и выставке «Люди нашего города» (1977). В 1980-х и 1990-х годах скульптор был участником ещё пяти региональных и одной республиканской художественных выставок.



В. Д. Полев (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://artmnt.richm.ru/wp-content/uploads/2021/12/3322777polev.jpg)



Мастера неоднократно привлекали для выполнения работ по оформлению общественных зданий в различных техниках, в том числе и чеканки. В частности, Владимир Полев принимал участие в оформлении интерьеров городского цирка, учебных и жилых зданий «Уралвагонзавода», гостиницы «Тагил». Очевидно, чеканка по мотивам сказа П. П. Бажова на стене дома быта «Эра» относится к этому периоду жизни Владимира Дмитриевича.

Украшение интерьеров и фасадов общественных зданий в 1980-х было не просто в тренде, но даже регламентировалось рядом постановлений Министерства культуры СССР и союзных республик.

Осенью 2021 года чеканка на доме быта «Эра» снова попала в новостные ленты. Тагильчане возмущались, что объект монументального искусства закрывается рекламными вывесками и по-прежнему требует реставрации.



Фото: паблик «Руда», 2022 г. / фрагмент ориг. изображения

(https://mstrok.ru/sites/default/files/news-images/ms-155947-21.jpg)



И хотя рекламные вывески перенесли так, что они перестали загораживать чеканку, вопрос с реставрацией объекта остался без ответа: в бюджете города нет средств, а меценаты не торопятся жертвовать деньги на сохранение произведений искусства — времена нынче сложные, лишних денег нет, да и культурная ценность чеканки экспертами не определена.

К решению проблемы сохранения культурного наследия города нужно подходить иначе. Прежде всего, необходимо провести паспортизацию уже известных объектов монументального искусства, выявить и подробно описать неизвестные, заявить их в Управление государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области как объекты культурного наследия и добиваться присвоения им этого статуса. Следующим шагом должно стать создание базы данных и доведение собранной информации до районных администраций, предпринимателей, простых граждан. Необходимо также обязать владельцев зданий, где расположены такие объекты, следить за их состоянием. Сделать это, на наш взгляд, несложно.

В противном случае через несколько лет Нижний Тагил рискует потерять многое из того, что украшало его лицо на протяжении десятков лет.



Фото: паблик «Руда», 2022 г. / фрагмент ориг. изображения

(https://mstrok.ru/sites/default/files/mstrok-images/2021/10/7/22.jpg)



(с) 2022. Сергей Волков и Дмитрий Кужильный эксклюзивно для АН «Между строк»