«Самобытность надо сохранять!» Жители Нижнего Тагила просят мэрию освободить советскую чеканку в центре города, которую коммерсанты завесили рекламными вывесками

На доме быта «Эра» в Нижнем Тагиле вывеска магазина и рекламный баннер закрывают монументальное панно тагильского художника Владимира Полева. На проблему обратил внимание городской паблик «Руда», выложивший фотографию фасада торгового центра и отметив в посте мэра города Владислава Пинаева с призывом спасти произведение.

В комментариях под постом «Руды» в Instagram тагильчане возмущаются тем фактом, что администрация не обращает внимания на проблему. Горожане просят немедленно освободить панно от рекламных конструкций.

«Самобытность надо сохранять и подчёркивать!» — пишет тагильчанка Татьяна.

«Пока не будет введён единый дизайн-код для города, этот бардак так и будет продолжаться. Сельпо сельпом, вывеску поярче сделать, и часть дома закрасить другим цветом — нормальная тема. А то, что наш и без того город — не красавец выглядит от этого всё хуже и хуже, видимо, в администрации плевать», — возмущается пользователь под ником @maiklb.

Согласно требованиям к вывескам, которые указаны в Правилах благоустройства территории Нижнего Тагила, их размещение должно быть согласовано с управлением архитектуры и градостроительства мэрии. В статье 21 правил прописано, что вывеска не должна закрывать окна и декоративные элементы фасада.

В управлении архитектуры отметили, что сетевой магазин Fix Price не согласовал свою вывеску. При этом управление может привлечь магазин к ответственности только при наличии официальной жалобы от жителей города — публикация в СМИ и городских пабликах как призыв к действию не рассматривается. Журналисты АН «Между строк» составили официальное обращение на имя начальника управления архитектуры и градостроительства Ирины Бородиной.

«У нас нет полномочий требовать от магазина демонтировать вывеску. Если же поступают жалобы от граждан, то мы отправляем данные в административную комиссию конкретного района и они уже с ними работают, составляют протокол о нарушении административного кодекса Свердловской области», — рассказали АН «Между строк» в управлении архитектуры и градостроительства города.

Металлическая чеканка на здании Ленина, 62 появилась в 80-х годах прошлого века. Работа была выполнена тагильским скульптором, членом Союза художников России Владимиром Полевым по партийному заказу. На панно он изобразил уральских сказочных персонажей — Данилу-мастера и Хозяйку Медной горы.

Владимир Полев выполнял заказы по оформлению общественных зданий в различных техниках. Он работал в городском цирке, в залах «Уралвагонзавода» и в гостиницах. Скульптор является автором памятника Феликсу Дзержинскому на проспекте Вагоностроителей.