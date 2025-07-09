«Сети Тагила» опубликовали видеохронологию момента ДТП на плотине у Демидовского завода, в котором погибли три человека

Провайдер «Сети Тагила» опубликовал кадры с городских видеокамер, на которых видно, как компания молодых людей на автомобиле Lexus ездила по плотине у старого Демидовского завода и прилегающим улицам, чтобы выполнить трюк на горке, который закончился трагедией.

Напомним, в ночь на 8 июля 19-летний водитель Александр с другом и двумя 20-летними пассажирками Анастасией и Вероникой решили записать видео, на котором автомобиль подлетает в воздух на горке.

Во второй раз водитель, не справившись с управлением, на большой скорости снёс бетонное ограждение и чугунные перила моста, после чего упал в Тагильский пруд. В результате автомобиль оказался на глубине около 5 метров, и все находившиеся в нём молодые люди погибли. Их тела и внедорожник спасателям удалось достать из воды лишь утром.

Также, по неподтверждённой информации, незадолго до трагедии девушки приехали в ночной клуб. Спустя некоторое время к ним подъехали Александр с приятелем, и вся компания отправилась кататься по ночному городу.