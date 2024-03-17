«Транспортный форпост уральской горно-металлургической промышленности». История станции и микрорайона Смычка на Тагилстрое 

Есть мнение, что история Тагилстроя — это в сущности история НТМК. Но это далеко не так, и здесь много интересных зданий, улиц и целых микрорайонов, о которых можно много чего рассказать. Сегодня мы поближе познакомимся со Смычкой.

Смычка появилась на карте Нижнего Тагила в 1932 году, когда в городе начали строиться два уникальных по тому времени завода-гиганта — УВЗ и НТМЗ. Почему эти предприятия решили строить именно в нашем городе, до сих пор неясно. В Тагиле на тот момент не было крупных заводов, производивших материалы для строительства. Цемент, кирпич, балки и даже гвозди были привозные. Обе стройки не испытывали нужды только в лесе и щебне. И пока строили и запускали маломощные кирпичные и бетонные заводы, вопрос доставки строительных материалов на всех рабочих совещаниях стоял первым номером.

Фото: toshishiro, 2016 г. / фрагмент ориг. изображения

(https://img-fotki.yandex.ru/get/57296/257007287.1c/0_18de7f_f7e66190_XL.jpg)

Станция Смычка изначально планировалась как сортировочная внеклассная станция, которая могла бы обслуживать три направления Свердловской железной дороги и подъездные пути предприятий промзоны.

Для новой станции, которую впоследствии станут называть «транспортным форпостом уральской горно-металлургической промышленности», выбрали место на разъезде 358-й километр, который существовал с 1880-х годов. Строить Смычку начали в 1932-м, а год спустя станция была сдана в эксплуатацию. На тот момент она имела 12 путей, мастерскую по ремонту подвижного состава, несколько служебных зданий и одноэтажных общежитий барачного типа для рабочих и инженерно-технического персонала. В дальнейшем станция Смычка только расширялась. К весне 1941 года она имела уже три парка, три десятка сортировочных и приёмоотправочных путей, вагонно-эксплуатационное депо. В то же время в непосредственной близости от станции начали появляться коммунальные брусковые жилые дома и частный сектор, для строительства которого Совнаркомом СССР и ЦК ВКП(б) были приняты несколько кредитных программ для населения Урала.

С расширением Смычки рос и рабочий посёлок железнодорожников, который в народе получил такое же название, что и станция. Эпоха, в которую появились станция и посёлок, «годы большого рывка» наложили свой отпечаток и на названия здешних улиц, которые носят исключительно «пролетарские» и профессиональные названия.

Фото: toshishiro, 2016 г. / фрагмент ориг. изображения

(https://img-fotki.yandex.ru/get/60682/257007287.1d/0_18de9e_781c2e97_XL.jpg)

Правда, названия некоторых улиц непонятны многим нынешним жителям этого района.

Например, уже почти никто не знает, кто такой Хохряков, чьим именем названа одна из улиц. Некоторые предполагают, что это какой-то выдающийся тагильчанин. Другая версия, гуляющая по Смычке, гласит, что улицу назвали в честь одного из рабочих-железнодорожников, который жил и работал на станции.

На самом деле, Павел Данилович Хохряков — бывший матрос линкора «Император Александр II». После февральской революции он стал начальником штаба екатеринбургского отряда Красной гвардии. Был в числе тех, кто перевозил царскую семью из Тобольска в Екатеринбург. Павел Хохряков стоял у истоков ЧК Екатеринбурга, а в августе 1918 года погиб в бою с частями Чехословацкого корпуса. По прежним меркам — революционер и герой гражданской войны, а значит, достоин того, чтобы его именем называли улицы городов. К Нижнему Тагилу Павел Данилович фактически не имел никакого отношения, если не считать того, что весной 1918-го в числе других подписал приказ об образовании в Нижнем Тагиле отдела Уральской областной чрезвычайной комиссии.

Улица Малышева также названа в честь екатеринбургского революционера и героя гражданской войны, организатора профсоюзов и первого комиссара (министра) труда Уральской области Ивана Михайловича Малышева. Название этой улицы более-менее оправдано: Малышев происходил из семьи рабочих-железнодорожников и даже немного поработал на железной дороге учителем одной из станционных школ в Пермской губернии.

Нет среди нынешних жителей Смычки и единого мнения по поводу того, в честь кого названа улица Землячки. И уж совсем немногие знают, что женщину, в честь которой назвали улицу, звали Роза Самуиловна Залкинд. Роза Самуиловна была дочерью купца 1-й гильдии, имела диплом врача, но посвятила свою жизнь русскому революционному движению. В 1905-м была координатором от РСДРП на Урале, то есть, говоря понятным языком, планировала здесь беспорядки. Позднее она взяла себе псевдоним Землячка. После Октябрьской революции, в годы гражданской войны, командовала частями красных в Крыму, об этом периоде её деятельности в постсоветское время появились публикации, в которых рассказывалось о жестоких расправах над белыми, которые она устраивала. В частности, широкую известность получила история о том, как по её приказу был затоплен пароход с пленными белогвардейскими офицерами. После окончания войны занималась партийной работой. К Нижнему Тагилу и тем более к Смычке Роза Землячка не имела никакого отношения.

А вот улица Константина Пылаева названа как раз в честь работника железнодорожной станции Смычка, Героя Советского Союза.

Константин Фёдорович Пылаев (фото неизв. автора, 1946 г. / фрагмент ориг. изображения)

(https://sun9-51.userapi.com/impf/c856136/v856136089/38fa8/XiAtQxH-SRs.jpg)

Константин Фёдорович Пылаев родился в Нижнем Тагиле 28 декабря 1914 года в семье рабочего. Окончил четыре класса и школу фабрично-заводского обучения (ФЗО) при заводе им. Куйбышева, где получил специальность слесаря. По окончании ФЗО получил распределение в депо станции Смычка, где и проработал до призыва в армию в январе 1942 года. Окончил школу младших командиров и был назначен командиром отделения 180-го отдельного сапёрного батальона 167-й стрелковой дивизии. Боевое крещение Константин Пылаев получил в июле 1942-го. В боях был дважды ранен. Весной 1943-го он был произведён в старшие сержанты. Принимал участие в Курской битве, установив с сапёрами своего отделения около полутора тысяч различных мин и более трёх километров проволочного заграждения.

Звания Героя Советского Союза Константин Фёдорович Пылаев был удостоен за участие в операциях по освобождению левобережной Украины при форсировании рек Десна и Днепр в августе — сентябре 1943-го. В сентябре отделение Пылаева по приказу командования построило из подручных средств плоты для переправы на западный берег Днепра подразделений, которые должны были отвлечь внимание немцев от места форсирования реки главными силами Красной Армии. Этот эпизод впоследствии был подробно описан непосредственным участником событий писателем Юрием Бондаревым и вошёл в сценарии таких фильмов, как «Освобождение» и «Батальоны просят огня».

Указом Президиума Верховного совета СССР от 13 ноября 1943 года за успешное форсирование Днепра, прочное закрепление плацдарма на западном берегу реки и проявленные при этом отвагу и героизм старшему сержанту Пылаеву Константину Фёдоровичу было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». В дальнейшем Константин Пылаев принимал участие в Киевской, Житомирско-Бердичевской, Корсунь-Шевченковской, Проскуровско-Черновицкой, Львовско-Сандомирской, Восточно-Карпатской, Западно-Карпатской, Моравско-Остравской наступательных операциях. Был награждён орденом Красной Звезды, медалями. Зимой 1944-го получил тяжёлое ранение и был комиссован. Он вернулся в Нижний Тагил, устроился работать слесарем в вагонном депо на станции Смычка, затем слесарем-сборщиком на Нижнетагильском медико-инструментальном заводе. Трагически погиб 16 мая 1959 года. На здании депо станции Смычка, где он работал, была установлена мемориальная доска, его именем названа одна из улиц посёлка.

С началом Великой Отечественной войны жилой посёлок станции Смычка начал расширяться. Город принимал предприятия, эвакуированные из районов боевых действий, а вместе с ними и рабочих этих заводов. Вновь прибывших расселяли всеми доступными способами. Какую-то часть эвакуированных удалось разместить за счёт «уплотнения», но для основной массы пришлось строить временное жильё, которое через полтора-два года стали менять на «бруски». Скоро посёлок железнодорожников разросся настолько, что слился с посёлком строителей Ново-Тагильского металлургического завода — Техпосёлком.

В первые послевоенные годы на Смычке началось строительство благоустроенного жилья. Первыми под снос пошли бараки, а затем и брусковые дома стали заменять капитальными малоэтажками. Вообще, Смычка — находка для тех, кто увлекается историей отечественной архитектуры и особенно архитектурой эпохи сталианса. Разнообразие домов, выполненных по типовым проектам 1930–1940-х годов, удивляет.

Фото: toshishiro, 2016 г. / фрагмент ориг. изображения

(https://img-fotki.yandex.ru/get/31382/257007287.1d/0_18de8c_f990b66f_XL.jpg)

Фото: toshishiro, 2016 г. / фрагмент ориг. изображения

(https://img-fotki.yandex.ru/get/103691/257007287.1c/0_18de84_1a1dc8c5_XL.jpg)

Фото: toshishiro, 2016 г. / фрагмент ориг. изображения

(https://img-fotki.yandex.ru/get/57985/257007287.1d/0_18de90_1d91188f_XL.jpg)

Застройка посёлка продолжалась в 1960–1970-е и в последующие годы. Строили не только жильё, хотя это направление было приоритетным, но и объекты соцкультбыта, школы, детские сады. Так, в 1961 году был сдан Дом культуры железнодорожников имени Юрия Гагарина.

Дом культуры железнодорожников им. Ю. Гагарина (фото: toshishiro, 2016 г. / фрагмент ориг. изображения)

(https://img-fotki.yandex.ru/get/41340/257007287.1d/0_18de88_b3c67ee5_XL.jpg)

А четырьмя годами ранее, в 1957-м, на Смычке были сданы в эксплуатацию сразу два школьных здания. В одно из них, что на улице Гвардейской, переехала семилетняя школа, которую местные жители до сих пор называют «железнодорожная». Сейчас это школа № 144.

Школа № 144 (фото: toshishiro, 2016 г. / фрагмент ориг. изображения)

(https://img-fotki.yandex.ru/get/29984/257007287.1d/0_18de8a_d7a96f93_XL.jpg)

Второе здание, на улице Балакинской, заняла средняя школа № 49. Эта школа была построена по одному из последних типовых проектов эпохи сталинского ампира. Проект был разработан московскими архитекторами Чалдымовым и Степановым в 1952 году. Школа была рассчитана на 880 учащихся, имела просторные светлые классы и две служебных квартиры — для директора и для сторожа.

Школа № 49 (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://ntgia.ru/media//c24222d1-7989-42f6-97e1-78abfb7a8a4a/uploads/2017/08/TR-24-08-1957-168-3.jpg)

Часть Смычки застроена более современными домами, которые появились здесь в конце 1980-х — начале 1990-х годов. Строили здесь в этот период просто ради увеличения жилого фонда, судорожно пытаясь хоть как-то выполнить обещания партии и правительства и обеспечить к 2000 году каждую советскую семью отдельным жильём. Но с переходом страны на рыночные рельсы строительный бум быстро утих, а обещания так и остались обещаниями.

В начале нулевых на станции наконец-то появилось большое, просторное здание вокзала. Сама станция за более чем 80 лет своего существования значительно разрослась. В настоящее время на ней находятся 60 путей, из которых более 40 — сортировочные, в сутки Смычка пропускает через себя свыше двух тысяч вагонов, на станции работают 180 локомотивов.