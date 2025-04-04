В этот день, 4 апреля 2012 года. Мэр Нижнего Тагила Исаева заявила о намерении поставить в городе памятник Мамину-Сибиряку, а на УВЗ модернизировали кольцепрокатный стан

Мэр Нижнего Тагила Валентина Исаева заявила о намерении установить памятник Мамину-Сибиряку к 160-летию со дня рождения писателя. Была даже организована выставка проектов памятника в фойе Нижнетагильского драматического театра, который носит имя писателя, чтобы тагильчане могли выбрать наиболее подходящий. Памятник планировали установить осенью возле здания театра, но так и не установили.

В мэрии прошло заседание, посвящённое проблемам Кирпичного посёлка. Решено, что будет ликвидирована несанкционированная свалка на улице Полярной, а на домах появятся фонари наружного освещения. Был урегулирован и вопрос об оплате уличного освещения посёлка из городского бюджета. Что касается ремонта дорог, то жители посёлка должны сами определить наиболее проблемные улицы.

На УВЗ завершились работы по модернизации уникального кольцепрокатного стана КПС-1000, установленного в кузнечном цехе № 3. Стан предназначен для раскатки гладких и профильных колец диаметром до 1 метра. В результате проведённых работ повысились качество и точность прокатки.

В Дзержинском районе прошёл районный этап областного фестиваля творчества детей с ограниченными возможностями «Мы все можем!». В мероприятии приняли участие воспитанники детских домов, реабилитационного центра, дошкольных образовательных учреждений, музыкальных и художественных школ. В номинации «Художественное слово» победила воспитанница детского сада № 185 Валерия Гредюшко. Призы за лучший вокал получили Анастасия Свахина из детского дома № 4 и Кристина Ашихмина из реабилитационного центра. В номинации «Музицирование» победу одержали Данила Журавлёв из детской музыкальной школы № 2 и ансамбль ложкарей из детского дома № 4.

Около 10:00 на участке между Екатеринбургом и Верхней Пышмой сотрудники неустановленной организации, повредили трубу магистрального газопровода мощным гидромолотом диаметром 500 мм. Пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых тогда сказал, что «только чудом не случилось мощного взрыва с последующим пожаром». В районе ЧП была создана зона безопасности, жителей частного сектора экстренно эвакуировали жителей, а полиция перекрыла проезд автотранспорта в районе повреждения трубы.