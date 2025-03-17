В этот день, 17 марта 2012 года. Планы по созданию в Нижнем Тагиле «Нового» телевидения, лучшие аппаратчики «Уралхимпласта», ФК «Уралец» планирует переход во второй дивизион, старт продаж iPad 3 и снег с морозами до конца марта

Руководитель проекта «Студия телевидения “Новое”» Виктор Зайцев рассказал о том, что в Нижнем Тагиле появится ещё одно местное телевидение. Студия должна была вещать в эфире телеканала ОТВ. Для этого по будням «Новому» предоставлялось полчаса с 18.00 до 18.30. Но в итоге студия так и не приступила к вещанию, а в 2014 году по её лицензии начал вещание телеканал «Реальный Тагил».

На «Уралхимпласте» определили лучших аппаратчиков. За звание лучшего боролись 11 работников. Они прошли теоретический и практический этапы. В этот раз им пришлось проявить свои знания в экономике — предложить способы снижения затрат на производство. С третьим результатом в призёры конкурса попал аппаратчик производства синтетических смол Антон Овсянников. «Серебро» — у работника отделения непрерывного производства карбамидных смол Елены Буш. Победителем турнира стала Ирина Урусова, представляющая производство фенолоформальдегидных и ионообменных смол.

Стало известно, что футбольный клуб «Уралец» со следующего сезона будет выступать во втором дивизионе. Об этом заявил генеральный директор футбольного клуба Сергей Ионас. Вопрос финансирования и инфраструктуры обещали решить на региональном уровне в правительстве Свердловской области. Бюджет команды второго дивизиона — около 50 млн рублей в год. Бюджет «Уральца» — 10 млн рублей. Из них 4 млн — на завершение текущего сезона, а оставшиеся 6 млн решили перенести на следующий сезон, который стартует осенью. Этих денег должно хватить, отмечали в руководстве футбольного клуба. «Уралец» закрепился в середине турнирной таблицы и делит 5-6 место с миасским «Торпедо».

Стартовали официальные продажи iPad 3. Во всех странах, где устройства появились на прилавках, представители компании Apple и местные власти отмечали ажиотаж. Фанаты марки заранее приезжали в крупные города, чтобы оказаться среди самых первых обладателей модного девайса. В связи с этим в Гонконге, например, поклонникам Apple запретили вставать в очередь перед фирменным магазином. В ряде стран приобрести новинку можно было только по предзаказу. В ближайшее время новый планшет ожидали и в России, где продукцию Apple продвигают на самом высоком уровне. Вслед за президентом и членами правительства, устройства iPad должны были получить все депутаты Госдумы.

Синоптики сообщили, что снежный покров в Нижнем Тагиле продержится до конца марта, ожидаются обильные снегопады, которые будут продолжаться две недели. Количество осадков в марте превысит норму, и до конца месяца тагильчан ждут минусовые температуры.