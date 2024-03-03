Вшивая горка, Птахина и Вересовая горы, Букатинский мост. Тагильские топонимы, часть 1

Тагильские топонимы мы не раз затрагивали в прошлых выпусках нашей рубрики, когда рассказывали о происхождении названия некоторых улиц. Тема вызывает живой интерес у наших читателей, и мы решили освещать её чаще и по возможности полнее.

Топонимы всегда присутствуют в нашей жизни, но далеко не все они проходят проверку временем. Чаще всего они не приживаются из-за того, что теряют свою актуальность, реже — из-за того, что исчезает сам названный объект. Изучение топонимики родного города — интереснейшее занятие. Иной раз в поисках объяснения того или иного названия приходится пересматривать множество книг, справочников, карт, архивных материалов. Впрочем, случается, что изыскания приводят к разным результатам. Как, например, в случае с Вшивой горкой, что расположена в самом центре города, между проспектом Ленина и улицей Уральской.

Вшивая горка

Споры о том, откуда пошло такое непрезентабельное название невысокой горы, расположенной в исторической части Нижнего Тагила, не утихают уже почти полвека. При этом практически все версии выглядят логично и правдоподобно.

Подъём на Вшивую горку со стороны ул. Уральской (фото Д. Г. Кужильного / с разрешения автора)

Версия № 1 гласит, что в XVIII и XIX веках среди уральских горщиков и старателей «вошками» назывались крупинки золота в шлихе. Это соответствует действительности, но золота на горе и в её окрестностях отродясь не бывало.

Версия № 2. На горке в изобилии росла трава мытник, отваром которой выводили паразитов у домашних животных. На Урале эту траву называли ещё «вшивицей», отсюда и название горы.

Мытник (она же скорица) и правда на горе встречается, но куда больше этой травы растёт по обочинам дороги на улице Уральской и наверняка ещё больше — в огородах ближайший домов. Вообще, мытник довольно распространённый сорняк, который растёт повсюду, где есть для него условия: поменьше солнца и побольше влаги. Ну а откуда много влаги на горе?

Вид с Вшивой горки на Парк им. Бондина (фото Д. Г. Кужильного / с разрешения автора)

Версия № 3. В XVIII и XIX веках на Руси в ходу была фраза «переехал на Вшивую гору», которая означала, что человек умер и был похоронен в самом непочётном месте погоста. В конце XVII столетия в Москве было выделено место под Вшивой горой для захоронения самых низов общества: пьяниц, бобылей, нищих и татей. Тагильская Вшивая горка находилась как раз на краю кладбища, которое в 1730–1800 годах простиралось от нынешней улицы Огаркова до нынешней улицы Красноармейской. Согласно этой версии, под Вшивой горой хоронили самых неуважаемых представителей крестьянской общины. Версия красивая, но несколько натянутая. Возможно, свет на загадочное название могли бы пролить археологические изыскания в районе Вшивой горки и на ней самой, но всё вокруг давно застроено и устраивать раскопки никто не позволит. В общем, со Вшивой горкой всё по-прежнему неясно.

Птахина гора

Мало кто из молодых тагильчан может сразу сказать, где находится Птахина гора, а когда они узнают ответ, то удивляются, что «железнодорожная» школа (ныне — СОШ № 138) стоит именно на её вершине. Но почему гора Птахина?

«Железнодорожная» школа № 38 (фото неизв. автора, 1936 г. / фрагмент ориг. изображения)

(https://sun9-9.userapi.com/impg/W-Yr3eSvem2VZ_yrEvpKZYB7q0Ci5lIetbVXvQ/NJm92lzauB8.jpg)

Сейчас трудно представить, что эта возвышенность в XIX веке была покрыта густым сосновым лесом. Водились здесь зайцы и лисы, но больше всего было птиц: в лесу обитали глухари и тетерева, рябчики и куропатки, зяблики и дрозды-рябинники, чижи и сойки. Ловить птиц сюда ходили тагильские подростки со всех краёв посёлка. К слову, хорошая певчая птичка, которых любили содержать у себя в домах тагильские мещане, в те времена стоила до 15 копеек — неплохое подспорье для семейного бюджета. Птицы, в простонародье «птахи», и стали главной причиной появления названия горы. В конце XIX столетия последний владелец Нижнетагильских заводов Елим Павлович Демидов решил устроить здесь охотничий заказник. Птахину гору огородили забором, завезли кабанов и косуль, назначили смотрителя и егерей. Но в 1917-м грянула революция, за которой последовали война и разруха. В эти смутные времена зверьё из заказника разбежалось, лес был пущен на дрова, но название горы сохранилось на долгие годы.

Г. Форшев. Вид с Птахиной горы на заводской пруд (1925 г.) (акварель / фрагмент ориг. изображения)

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Вересовая гора

Самой высокой точкой Старой Гальянки была Вересовая гора. Название ей дали густые заросли можжевельника — вереса, которые покрывали склоны горы и её окрестности. После того как на народном сходе тагильчан было решено построить на вершине Вересовой храм во имя Александра Невского, верес начали вырубать, чтобы обеспечить удобный подвоз материалов для стройки. Церковь строили 15 лет, за которые можжевельник извели совсем. После освящения храма в декабре 1877 года местным волостным собранием было решено именовать гору Александровской. Но новый топоним не прижился, несмотря на все усилия церковной общины и некоторых земских чиновников того времени.

Храм Александра Невского на Вересовой горе (фото Д. Г. Кужильного / с разрешения автора)

Для того чтобы топоним укрепился в памяти народной, вовсе не обязательно, чтобы он был в употреблении 100 или 200 лет. Иногда достаточно и меньшего периода. Наверное, нет такого тагильчанина, который не слышал бы названия «Букатинские гаражи» или Букатино, Букатинский мост. Своим появлением все эти топонимы обязаны одному человеку — Николаю Михайловичу Букатину.

Букатино и Букатинский мост

История возникновения этих топонимов началась сравнительно недавно, в 1956 году, когда на базе гаража треста «Нижнетагильский горпищеторг» и ещё трёх мелких автохозяйств города было создано грузовое автотранспортное хозяйство № 2 (АТХ № 2), во главе которого встал опытный производственник, в прошлом шофёр 1-го класса Николай Букатин.

Н. М. Букатин (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://oki3.vkusercdn.ru/i?r=BDHElZJBPNKGuFyY-akIDfgnRfuDB5mlfNbVfdEHwScx7nge-Xmclq971rNKBxAIdxM&fn=h_768)

В сжатые сроки Николай Михайлович сумел не только организовать работу предприятия, но и навести порядок в окрестностях базы автохозяйства. Были проведены озеленение базы, ремонт обветшавшего Лебяжинского моста через реку Тагил, ремонт дорог по улицам Лебяжинской и Береговой-Краснокаменской. Жители Лебяжки, увидев в лице Букатина настоящего хозяйственника, стали обращаться к нему с предложениями по благоустройству дворов и улиц, а затем выдвинули его в депутаты райсовета. При Букатине коллектив автохозяйства начал оказывать шефскую помощь школам, ветеранам войны, одиноким пенсионерам, многодетным семьям. Когда встал вопрос о замене Лебяжинского моста на новый, Николай Михайлович взял решение этой проблемы на себя. Современный мост, который служит и по сей день, коллектив автохозяйства построил хозспособом, без привлечения средств городского бюджета.

Новый Лебяжинский мост, построенный под руководством Букатина (фото Д. Г. Кужильного / с разрешения автора)

Ветераны автохозяйства рассказывали, что директор всегда был готов помочь молодым шофёрам или механикам, благо опыта ему было не занимать, продвигал в автохозяйстве наставничество, готовя из вчерашних школьников будущую рабочую смену АТХ № 2. Предприятие под руководством Букатина постоянно находилось в лидерах соцсоревнования по Ленинскому району, о работе автохозяйства часто писали местные и областные газеты. Авторитет Николая Михайловича был огромным. Уже в середине 1960-х годов территорию автохозяйства № 2 называли не иначе, как «Букатинскими гаражами». Букатинским стал называться и новый мост через реку Тагил. Указом Верховного совета СССР от 5 октября 1966 года Николай Михайлович Букатин был награждён орденом «Знак Почёта».

В ноябре 1972-го на базе Нижнетагильских грузовых автотранспортных предприятий № 2 и № 3 было организовано Нижнетагильское производственное объединение грузового автотранспорта (ПОГАТ). А грузовое автотранспортное предприятие № 2 вошло в его состав на правах филиала.

В 1974 году директором филиала был назначен Виталий Прокопьев, и вскоре после этого слава «Букатинских гаражей» стала меркнуть. Но уже полвека именем Николая Михайловича Букатина тагильчане называют и мост через Тагил-реку, и территорию автохозяйства, где в наши дни размещается оптово-розничный рынок.