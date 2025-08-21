Тагильчанин получил уголовку и лишился автомобиля за повторное пьяное вождение

Дзержинский районный суд Нижнего Тагила вынес приговор по уголовному делу в отношении 43-летнего местного жителя. Мужчина признан виновным по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию).

Согласно материалам дела, в октябре 2024 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомобилем Volkswagen Touareg. Ранее, 27 апреля 2024 года, он уже привлекался к административной ответственности по ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ за управление транспортным средством в состоянии опьянения без права управления. Наказание в виде административного ареста на 10 суток было исполнено им 7 мая 2024 года.

Суд назначил мужчине наказание в виде 300 часов обязательных работ и лишил его права управлять транспортными средствами на два года. Кроме того, автомобиль Volkswagen Touareg был конфискован и передан в собственность государства. Мужчина попытался обжаловать приговор, но Свердловский областной суд оставил решение без изменений.