Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту пропажи 13 свердловских туристов в Пермском крае

В Пермском крае продолжаются поиски группы туристов из Свердловской области, пропавших во время похода в районе горы Ослянки. По факту их исчезновения СК России по Пермскому краю возбудил уголовное дело. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, дело находится на личном контроле руководителя регионального СУ СКР Дениса Головкина.

По данным следствия, в прошедшую субботу, 13 декабря, группа из 15 человек выехала на снегоходах из посёлка Средняя Усьва Горнозаводского муниципального округа в сторону горы Ослянки, расположенной в Кизеловском городском округе. Поездка началась от гостевого дома «Ослянка House». В этот же день двое туристов первыми спустились с горы и вернулись в посёлок, чтобы после уехать домой в Свердловскую область. Сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Известно, что примерно с 16:00 в день выезда остальные 13 человек перестали выходить на связь. Местные жители отмечают, что в этот день у подножия горы была крайне плохая видимость, сообщает Е1. По словам родственников пропавших, участники похода опытные туристы и не раз совершали подобные выезды. Брат одного из них, 41-летнего Михаила Нотика, рассказал, что группа регулярно ходила в сложные походы. Часть информации о том, как проходит поход, туристы публиковали в Telegram-канале. Предположительно, Антон Кореневский выкладывал кадры с маршрута и сообщал о сложных условиях подъёма. В одном из сообщений от 13 декабря он писал, что туристам приходилось «копаться» в снегу, а при сходе с дороги в лес глубина сугробов доходила до пояса.

На место поисковых мероприятий прибыли следователи и криминалисты регионального управления СК. В рамках расследования уже осмотрена база отдыха, где группа находилась перед отправлением, допрошены близкие родственники пропавших и двое туристов, вернувшихся в день выезда. В ходе поисков обследуется предполагаемый маршрут движения группы, а также прилегающая к горе Ослянке таёжная местность общей площадью более 63 квадратных километров.

Сейчас поисковая операция продолжается силами спасателей, сотрудников краевого МЧС, полиции, волонтёров и местных жителей, а также поисково-спасательных отрядов «ЛизаАлерт» и «Отряд имени Ирины Бухановой». Для обнаружения пропавших используются беспилотные летательные аппараты, транспорт повышенной проходимости и вертолёт. Всего к поискам привлечено более 100 человек и 46 единиц техники. При этом работы серьёзно осложняются погодными условиями — обильным снежным покровом и метелью.