Издание Ura.ru приостановило работу

Информационное агентство Ura.ru приостановило работу на 72 часа. Об этом сообщил новый директор «Сибирско-Уральской медиакомпании» (юрлицо Ura.ru) Андрей Ткаченко.
«У компании колоссальная долговая нагрузка и высокий уровень затрат. С 2016 года компания ни разу не получала прибыль. Почти десять лет работала на заёмные внутригрупповые средства. Ни разу компания не платила налог на прибыль. Соответственно, государству также был причинен ущерб», — заявил телеканалу РБК медиаменеджер.
Он отметил, что причина такого положения дел состояла в неэффективном управлении компанией и «беспрецедентно высоком уровне выплат главе редколлегии Михаилу Вьюгину».
«Ежегодно премия выплачивалась до 30–35 млн рублей, не считая зарплаты, которая доходила до 6 млн руб. в месяц», — сказал Ткаченко.
В беседе с ТАСС медиаменеджер сказал также о риске вмешательства в работу издания уволенных сотрудников Ura.ru, находящихся за границей.
«Мы приостанавливаем [работу] для того, чтобы избежать провокаций со стороны ныне уволенных сотрудников, которые находятся за границей и, к сожалению, могут воспользоваться интерфейсом удалённо и опубликовать информацию не в интересах государства и не в интересах собственника издания», — заявил Ткаченко.
По его словам, из Ura.ru уволены главный редактор Диана Козлова, глава редколлегии Михаил Вьюгин, который, по данным Ткаченко, уже полгода находится за границей, заместитель главного редактора Антон Ольшанников и руководитель региональных редакций Игорь Сергеев.
По информации издания «Ъ-Урал», их источники в редакции Ura.ru, назвали происходящее «похожим на рейдерский захват» и что на данный момент журналисты не понимают до конца, что происходит на самом деле. Ura.ru приостанавливает работу до 10:00 14 декабря.
Ранее «Сибирско-Уральскую медиакомпанию», основным активом которой является информационное агентство Ura.ru, купил федеральный медиахолдинг «Ридовка».
Напомним, что в сентябре этого года Генпрокуратура подала иск в Ленинский районный суд Екатеринбурга об обращении в доход государства крупной энергетической компании Свердловской области «Облкоммунэнерго». «Сибирско-Уральская медиакомпания», издающая Ura.ru, фигурирует в качестве третьего лица по этому делу.