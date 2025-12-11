Издание Ura.ru приостановило работу

Информационное агентство Ura.ru приостановило работу на 72 часа. Об этом сообщил новый директор «Сибирско-Уральск ой медиакомпани и » (юрлицо Ura.ru) Андрей Ткаченко .

«У компании колоссальная долговая нагрузка и высокий уровень затрат. С 2016 года компания ни разу не получала прибыль. Почти десять лет работала на за ё мные внутригрупповые средства. Ни разу компания не платила налог на прибыль. Соответственно, государству также был причинен ущерб» , — заявил телеканалу РБК медиаменеджер .

Он отметил, что причина такого положения дел состояла в неэффективном управлении компанией и «беспрецедентно высоком уровне выплат главе редколлегии Михаилу Вьюгину».

«Ежегодно премия выплачивалась до 30–35 млн руб лей , не считая зарплаты, которая доходила до 6 млн руб. в месяц», — сказал Ткаченко.

В беседе с ТАСС медиаменеджер сказал также о риске вмешательства в работу издания уволенных сотрудников Ura.ru, находящихся за границей.

«М ы приостанавливаем [ работу ] для того, чтобы избежать провокаций со стороны ныне уволенных сотрудников, которые находятся за границей и, к сожалению, могут воспользоваться интерфейсом удал ё нно и опубликовать информацию не в интересах государства и не в интересах собственника издания », — заявил Ткаченко.

По его словам, из Ura.ru уволены глав ный ред актор Диана Козлова , глава редколлегии Михаил Вьюгин, который, по данным Ткаченко, уже полгода находится за границей , заместитель главного редактора Антон Ольшанников и руководитель региональных редакций Игорь Сергеев.

По информации издания «Ъ-Урал», их источники в редакции Ura.ru, назвали происходящее «похожим на рейдерский захват» и что на данный момент журналисты не понимают до конца, что происходит на самом деле. Ura.ru приостанавливает работу до 10:00 14 декабря.

Ранее «Сибирско-Уральскую медиакомпанию», основным активом которой является информационное агентство Ura.ru, купил федеральный медиахолдинг «Ридовка».