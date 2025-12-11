Прокуратура нашла нарушения природоохранного законодательства на ВГОК

Нижнетагильская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку соблюдения ОАО «Высокогорский горно-обогатительный комбинат» законодательства в области охраны атмосферного воздуха.

В ходе проверки было установлено, что на государственном учёте предприятия состоят и эксплуатируются объекты первой категории, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду, такие как «Лебяжинская промплощадка», «Высокогорская промплощадка» и шахта «Естюнинская».

Выяснилось, что комбинат нарушал требования федерального законодательства: выбросы осуществлялись без учёта данных об их источниках, указанных в отчёте об инвентаризации. Также не обновлялись сведения в системе учёта объектов, оказывающих негативное воздействие, о выбросах вредных веществ и их количественных показателях. Места для отбора проб на двух источниках не соответствовали установленным стандартам, а очистка выбросов не проводилась в соответствии с проектной документацией.

В связи с этими нарушениями природоохранный прокурор обратился в суд с иском, требуя обязать ОАО «ВГОК» устранить выявленные нарушения законодательства в области охраны окружающей среды и атмосферного воздуха.

Ленинский районный суд Нижнего Тагила удовлетворил иск прокурора.

В ответ на решение суда комбинат разработал новый отчёт по инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, актуализировал данные об источниках выбросов в системе учёта и модернизировал пылегазоочистную установку, что позволило обеспечить надлежащую очистку выбросов.

Фактические затраты предприятия на устранение нарушений составили более 20,5 млн рублей.