Жительница Нижнего Тагила прокатилась с ребёнком на арендованном электросамокате за 50 тысяч рублей

В апреле 2025 года в Нижнем Тагиле местная жительница Людмила решила арендовать электросамокат через сервис «Самокаты Яндекс Go», воспользовавшись мобильным приложением. Поездка прошла без происшествий, однако вскоре женщина обнаружила, что сервис начислил ей штраф в размере 100 тысяч рублей за использование одного электросамоката совместно с несовершеннолетним.

Несмотря на то, что требования о взыскании штрафа к Людмиле предъявлены не были, она была крайне недовольна такой суммой штрафа, считая её чрезмерно завышенной. Тагильчанка обратилась в Тагилстроевский районный суд с иском к владельцу сервиса — компании ООО «Мобильные технологии». Признавая факт нарушения, она просила суд признать штраф незаконным, снизить его размер до 5 тысяч рублей, а также взыскать с ответчика компенсацию морального вреда в размере 10 тысяч рублей за нарушение прав потребителя и судебные расходы в размере 17 091 рубля по оплате юридических услуг по подготовке иска в суд.

Ответчик с иском не согласился и подал встречный иск, требуя взыскать с Людмилы штраф в размере 100 тысяч рублей за нарушение условий эксплуатации электросамоката, представив в подтверждение фотографии поездки тагильчанки с ребёнком на одном электросамокате.

«Суд установил, что условия использования сервиса “Самокаты Яндекс Go” чётко регламентируют возможность совершения поездок на средствах индивидуальной мобильности, таких как электросамокаты. При регистрации и использовании этого электронного сервиса пользователь подтверждает, что полностью ознакомлен с документами, регулирующими его деятельность. В этих документах, среди прочего, указано, что если пользователь осуществляет поездку на одном самокате совместно с несовершеннолетним лицом, он обязан уплатить штраф в размере 100 000 рублей. Людмила воспользовалась самокатом и оплатила поездку, тем самым подтвердив, что была ознакомлена со всеми правилами и условиями использования сервиса. В противном случае активация самоката для поездки была бы невозможной. Установив допущенное нарушение, суд учёл при этом имущественное положение Людмилы и отметил, что в результате её действий не был причинен вред здоровью граждан либо имущественный ущерб. Однако снижение суммы штрафа до заявленной Людмилой суммы суд посчитал необоснованным, поскольку подобное нарушение правил эксплуатации электросамоката само по себе имеет повышенную вероятность возникновения травматизма», — отметили в суде.

Тагилстроевский районный суд отказал в удовлетворении исковых требований Людмилы, а встречный иск ООО «Мобильные технологии» частично удовлетворил. С тагильчанки взыскан штраф в размере 50 тысяч рублей.

Решение суда сторонами обжаловано не было и вступило в законную силу.