В Нижнем Тагиле впервые за руль рейсового автобуса сядет женщина-водитель 

В Нижнем Тагиле в скором времени в свой первый рейс на автобусном маршруте выйдет водитель Светлана Кучерова, сообщили в пресс-службе мэрии.

«У меня папа водителем был. Работал, кстати, в трамвайном парке. Управлял “аварийкой”. Я с ним с детства каталась, мне нравилось. Вот решила научиться водить автобус, закончила курсы в автошколе, получила категорию, пришла в “Тагильский трамвай”. Родные поддерживают, знают, что добьюсь своего. Папы, к сожалению, уже с нами нет, но он бы мной гордился», — рассказала девушка.

Наставником стажёра стал опытный водитель Виктор Поздняков. Вместе им предстоит «откатать» 200 часов по городским улицам.

«Сначала ездили с ней по территории гаража предприятия, а на днях выехали на техосмотр, проехали по улицам города. У неё всё хорошо получается. Самое главное на дороге, чтобы не было мандража. Если говорить из моего опыта, то Светлана чувствует себя уверенней за рулём автобуса, чем некоторые мужчины», — говорит Виктор Поздняков.

После окончания стажировки Светлана сядет за руль нового муниципального автобуса и поедет по маршруту.

«У нас на предприятии работает много женщин водителями трамваев, поэтому общий язык со Светланой нашли сразу. Сейчас в автошколе обучается от предприятия ещё пять водителей, готовим штат для работы, в том числе и на новой технике, поступившей в город в рамках реализации национального проекта “Инфраструктура для жизни”. Закупленные автобусы выйдут на линию уже с первого февраля», — сказал заместитель директора МУП «Тагильский трамвай» Сергей Шнайдер.

Напомним, МУП «Тагильский трамвай» с марта 2024 года вновь занимается и автобусными перевозками. В настоящее время единая маршрутная сеть города включает 10 трамвайных и 41 автобусный маршрут. Предприятие обслуживает 16 автобусных направлений, а с 1 февраля к ним добавятся ещё 7 маршрутов.

В 2025 году общее число пассажиров, перевезённых городским общественным транспортом, приблизилось к 25 млн человек. 13 млн 563 тысячи 703 пассажира воспользовались трамваем, остальные — автобусами, в том числе 5 млн 777 тысяч 158 человек — муниципальным транспортом.