В Нижнем Тагиле заключённый напал на охранника в ЛИУ-51

Ленинский районный суд Нижнего Тагила вынес обвинительный приговор в отношении 31-летнего заключённого ЛИУ-51 Кошеева. Как сообщает пресс-служба Ленинского районного суда Нижнего Тагила, инцидент произошёл вечером 4 сентября 2025 года на территории исправительного учреждения. В ходе подготовки осуждённых ко сну заместитель дежурного помощника начальника ЛИУ, старший лейтенант внутренней службы, провёл осмотр камеры № 3 штрафного изолятора, где содержался осуждённый. В ходе осмотра были изъяты предметы, хранение которых в камере после отбоя запрещено внутренними правилами.

«Отказавшись выполнить законное требование сотрудника вернуться в камеру, Кошеев проявил агрессию: встал в дверном проёме, а затем, действуя умышленно, с силой толкнул сотрудника колонии обеими руками в область груди, причинив ему физическую боль. Вслед за этим он сорвал с форменного обмундирования потерпевшего нагрудный видеорегистратор, повредив при этом одежду. Вину в содеянном подсудимый в полной мере не признал, в судебном заседании отрицал факт насилия. Однако его ранние показания, данные на предварительном следствии, свидетельствовали об обратном. Суд, тщательно исследовав все представленные доказательства и показания потерпевшего, двух непосредственных свидетелей-сотрудников учреждения, а также видеозаписи с камер наблюдения и служебных видеорегистраторов, пришёл к однозначному выводу о доказанности вины Кошеева. Действия сотрудника колонии были признаны правомерными и соответствующими его должностным обязанностям», — говорится в сообщении.

Учитывая характер преступления, его направленность против порядка управления, а также наличие рецидива, суд назначил мужчине строгое наказание. Кошеев приговорён к двум годам лишения свободы. Помимо этого, к сроку частично присоединён неотбытый остаток наказания – один год лишения свободы по предыдущему приговору 2017 года, а также полностью сохранён неоплаченный штраф 150 тысяч рублей.

Окончательная мера наказания составляет три года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и штраф 150 тысяч рублей.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном порядке.