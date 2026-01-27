В Нижнем Тагиле женщина пыталась передать наркотики мужу в исправцентр, но в итоге сама оказалась за решёткой

Ленинский районный суд Нижнего Тагила вынес приговор в отношении женщины, которая пыталась передать наркотики своему мужу, находящемуся в исправительном центре.

В октябре прошлого года по просьбе мужа Елена Ильиных заказала в интернет-магазине мефедрон массой 0,672 грамма. Забрав «закладку», она упаковала наркотик в полотенце, чтобы передать супругу, однако при досмотре сотрудники УФИЦ при ФКУ ИК-12 ГУФСИН обнаружили тайник и изъяли вещество.

Ленинский районный суд признал женщину виновной по ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотического средства в исправительном учреждении, совершённый с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в значительном размере) и назначил наказание в виде 7 лет лишения свободы в колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.