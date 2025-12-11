Из-за конфликта с братьями Федореевыми депутату от Нижнего Тагила Вячеславу Малых мандатная комиссия ЗакСО рекомендовала «воздержаться от действий, компрометирующих его, свердловский парламент и избирателей»

Мандатная комиссия Законодательного собрания Свердловской области (ЗакСО) рассмотрела обращение брата директора Нижнетагильского центра «Мой бизнес» Сергея Федореева — предпринимателя Юрия Федореева по поводу угроз со стороны депутата ЗакСО Вячеслава Малых.

«Комиссией принято решение обратить внимание депутата Законодательного собрания Свердловской области Малых В. В. на необходимость воздержаться от действий, заявлений и поступков, способных скомпрометировать его, Законодательное собрание Свердловской области и представляемых им избирателей», — сказано в ответе ЗакСО на обращение Юрия Федореева.

На жалобу предпринимателя отреагировали также в администрации губернатора Свердловской области, куда он обращался по тому же вопросу.

«Обращение направлено по компетенции для решения по существу в Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской области и региональную общественную приёмную председателя партии “Единая Россия” Д. А. Медведева в Свердловской области», — написано в документе.

Напомним, в конце октября 2025 года Юрий Федореев отправил обращения генеральному прокурору РФ Александру Гуцану, председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину, полпреду президента в УрФО Артёму Жоге, губернатору Свердловской области Денису Паслеру, председателю ЗакСО Людмиле Бабушкиной и уполномоченному по правам человека в регионе Татьяне Мерзляковой в связи с угрозами со стороны депутата ЗакСО Вячеслава Малых.

Ранее, в конце октября 2024 года директор Нижнетагильского центра «Мой бизнес» Сергей Федореев обратился в полицию Нижнего Тагила с заявлением, в котором рассказал, что Вячеслав Малых высказывал в его адрес угрозы убийством и причинением тяжкого вреда здоровью.

В начале октября 2025 года Сергей Федореев обратился в прокуратуру Ленинского района Нижнего Тагила с жалобой на постановление об отказе в возбуждении уголовного дела о вымогательстве со стороны Вячеслава Малых.