Брат директора Нижнетагильского центра «Мой бизнес» Сергея Федореева обратился к Бастрыкину, Жоге и Паслеру из-за угроз со стороны депутата областного парламента Малых

Конфликт директора Нижнетагильского центра «Мой бизнес» Сергея Федореева с депутатом Законодательного собрания Свердловской области (ЗакСО) Вячеславом Малых начал обрастать новыми подробностями. В деле появились брат Сергея, предприниматель Юрий Федореев, и ещё один депутат ЗакСО — известный уральский бизнесмен Вячеслав Брозовский.

Напомним, в конце октября 2024 года Сергей Федореев обратился в полицию Нижнего Тагила с заявлением, в котором рассказал, что Вячеслав Малых высказывал в его адрес угрозы убийством и причинением тяжкого вреда здоровью.

По словам Сергея, материалы из полиции передали в Следственный комитет, поскольку дело касается спецсубъекта (депутата ЗакСО), имеющего особый статус. В ведомстве тогда сказали, что с Сергеем свяжутся, возможно, будут очные ставки, однако никаких звонков из СК тогда так и не поступило.

В начале октября 2025 года Сергей Федореев обратился в прокуратуру Ленинского района Нижнего Тагила с жалобой на постановление об отказе в возбуждении уголовного дела о вымогательстве со стороны Вячеслава Малых.

Вслед за Сергеем его родной брат, предприниматель Юрий Федореев, направил письма сразу в несколько инстанций с просьбой к их руководителям обратить внимание на ситуацию и взять дело под личный контроль.

В обращениях Юрий рассказывает о том, что вся эта конфликтная история началась во время тяжёлого бракоразводного процесса с его бывшей супругой Анной в 2022 году. Ему стали поступать звонки с угрозами жизни и здоровью от незнакомых людей, а позже на Юрия было организовано нападение. Также он приводит подробности участия в этой истории депутата ЗакСО от «Единой России» Вячеслава Малых.

«Со мной связался депутат Законодательного собрания Свердловской области от партии “Единая Россия” Вячеслав Малых, который начал требовать от меня отказаться от своих претензий на часть имущества в пользу бывшей жены. Кроме этого, Малых встречался с моим родным братом Сергеем и требовал от него “повлиять” на меня, если он “хочет жить и работать” в Нижнем Тагиле», — сказано в обращении.

Также Юрий сообщает о компании ООО «СЕМАН», принадлежавшей его бывшей супруге, учредителями которой стали сын Вячеслава Малых и ещё один депутат ЗакСО, известный уральский бизнесмен Вячеслав Брозовский.

«Сразу после завершения бракоразводного процесса сын Вячеслава Малых совместно с депутатом Законодательного собрания Свердловской области Вячеславом Брозовским стали учредителями компании, в которой ранее 100% долей принадлежали моей супруге. По какой причине это произошло — мне неизвестно, возможно, она была номинальным владельцем их компании, а возможно, это плата за участие Вячеслава Малых в давлении на меня», — отмечает Юрий Федореев.

Бизнесмен отправил обращения генеральному прокурору РФ Александру Гуцану, председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину, полпреду президента в УрФО Артёму Жоге, губернатору Свердловской области Денису Паслеру, председателю Законодательного собрания Свердловской области (ЗакСО) Людмиле Бабушкиной и уполномоченному по правам человека в регионе Татьяне Мерзляковой.