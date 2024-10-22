Тагильский депутат Законодательного Собрания Свердловской области от «Единой России» Вячеслав Малых может стать фигурантом уголовного дела о вымогательстве

Полиция Нижнего Тагила проводит проверку по заявлению братьев Сергея и Юрия Федореевых (Сергей Федореев является директором Нижнетагильского филиала Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства) против депутата ЗакСО от партии «Единая Россия» Вячеслава Малых (на фото). Как сообщил источник Ura.ru, якобы Малых и ещё несколько человек занимаются вымогательством денежных средств под угрозой причинения телесных повреждений.

Сам Сергей Федореев подтвердил эту информацию АН «Между строк».

«Сейчас не могу комментировать. Могу только сказать, что мой брат — очень сильный человек. Два с половиной года он противостоял психологическому и физическому давлению со стороны целой группы людей. Я не представляю, как он справлялся. Сейчас этим занимается полиция», — пояснил АН «Между строк» Сергей Федореев.

В свою очередь Вячеслав Малых в беседе с журналистом Ura.ru заявил, что не знает о заявлении против него.



«Кому-то это надо, не верьте. Я нахожусь на работе, меня никто никуда не вызывал. О каком эпизоде идёт речь, что за заявитель, мне непонятно», — заверил депутат.

Получить оперативный комментарий от Вячеслава Малых АН «Между строк» не удалось. Парламентарий не ответил на телефонный звонок.

В пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское» от комментариев воздержались.

Вячеслав Малых с 2009 по 2021 год являлся директором ООО «Нижнетагильский холодильник». С 2012 по 2021 год был депутатом городской думы Нижнего Тагила. В 2021 году стал депутатом Законодательного Собрания Свердловской области от партии «Единая Россия», избран заместителем председателя комитета по экологии, природопользованию и охране окружающей среды. Член Региональной контрольной комиссии Свердловского регионального отделения партии «Единая Россия».