Директор центра «Мой бизнес» Сергей Федореев обжаловал в прокуратуре отказ в возбуждении уголовного дела о вымогательстве со стороны депутата ЗакСО Вячеслава Малых

Директор Нижнетагильского центра «Мой бизнес» Сергей Федореев обратился в прокуратуру Ленинского района Нижнего Тагила с жалобой на постановление об отказе в возбуждении уголовного дела о вымогательстве со стороны депутата Законодательного собрания Свердловской области (ЗакСО) Вячеслава Малых.

Напомним, в конце октября 2024 года Сергей Федореев обратился в полицию Нижнего Тагила с заявлением, в котором рассказал, что Вячеслав Малых высказывал в его адрес угрозы убийством и причинением тяжкого вреда здоровью.

По словам Сергея, материалы из полиции передали в Следственный комитет, поскольку оно касается спецсубъекта (депутата ЗакСО), который имеет особый статус. В ведомстве тогда сказали, что с Сергеем свяжутся, возможно, будут очные ставки, однако, никаких звонков от СК так и не поступило.

Недавно Сергей узнал, что постановление об отказе в возбуждении уголовного дела было вынесено ещё в марте 2025 года.

«Только недавно получили отказной материал. Находимся в некотором недоумении. Конечно, обжаловали, потому что в такую ситуацию может попасть каждый. Нам повторения 90-х не надо. Людей запугивают и шантажируют, и никому нет дела», — рассказал АН «Между строк» Сергей Федореев.

В жалобе, поданной в прокуратуру Ленинского района Нижнего Тагила, Сергей указывает на необоснованность отказа в возбуждении уголовного дела.

«С указанным постановлением категорически не согласен, поскольку считаю, что оно вынесено с грубыми нарушениями норм уголовно-процессуального закона, является необоснованным и несправедливым, основано на поверхностной и предвзятой оценке собранных материалов, игнорирует существенные обстоятельства, позволяющие говорить о наличии в действиях Малых В. В. состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ», — сказано в документе.

Вячеслав Малых с 2009 по 2021 год являлся директором ООО «Нижнетагильский холодильник». С 2012 по 2021 год был депутатом городской думы Нижнего Тагила. В 2021 году стал депутатом Законодательного собрания Свердловской области от партии «Единая Россия», избран заместителем председателя комитета по экологии, природопользованию и охране окружающей среды. Член Региональной контрольной комиссии Свердловского регионального отделения партии «Единая Россия».