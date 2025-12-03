Под Нижним Тагилом полиция остановила автомобиль с 3 кг наркотиков

Под Нижним Тагилом сотрудники ИК-13 и полиции задержали водителя, в автомобиле которого оказалась крупная партия наркотиков.

Как сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области, совместно с сотрудниками МУ МВД России «Нижнетагильское» на трассе Екатеринбург — Серов был остановлен автомобиль белого цвета, при осмотре салона которого было обнаружено более 3 кг синтетических наркотических веществ. Наркотики мужчина планировал продать в Екатеринбурге и других городах Свердловской области.

В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере).