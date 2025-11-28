Главу Петрокаменска оштрафовали за плохие дороги после жалоб сельчан

Прокуратура Пригородного района провела проверку по обращению жительницы села Петрокаменское муниципального округа Горноуральский по факту соблюдения законодательства в области обеспечения безопасности дорожного движения.

В рамках надзорных мероприятий прокуратура совместно с сотрудниками тагильской Госавтоинспекции обследовала автомобильную дорогу по улице Коммунаров в селе Петрокаменское.

По итогам проверки были выявлены многочисленные нарушения требований пункта 5.2.4 ГОСТ Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы».

«По данному факту прокуратура в отношении главы Петрокаменской территориальной администрации возбудила административное дело по ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ (несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог), по результатам рассмотрения которого указанное должностное лицо оштрафовано на 20 тысяч рублей», — рассказали АН «Между строк» в надзорном ведомстве.

Кроме того, прокуратура направила в суд административное исковое заявление о признании незаконным бездействия органов местного самоуправления, обязании выполнения работ по устранению дефектов дорожного покрытия на указанной автомобильной дороге.

Рассмотрение акта прокурорского реагирования и фактическое устранение нарушений закона находится на контроле прокуратуры.