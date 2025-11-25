В мэрии Нижнего Тагила призвали тагильчан сообщать о  грузовиках маркетплейсов, паркующихся на газонах

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев провёл совещание с участием председателя городской думы, глав районных администраций и профильных управлений мэрии, где обсуждались вопросы работы пунктов выдачи заказов маркетплейсов, которых сейчас в городе около 380.

В частности, было отмечено, что с увеличением количества пунктов выдачи возросло число жалоб от жителей на шум грузового транспорта, выезды на газоны, мусор и беспорядок. Так, например, на улице Тимирязева и Ленинградском проспекте были замечены «Газели», нарушающие благоустройство, в связи с чем юридическому лицу, владеющему пунктом выдачи, в который доставлялся товар, был выписан штраф. Также, жители города жалуются на грузовики, которые ездят по тротуарам и мешают движению пешеходов, создавая опасные дорожные ситуации.

Глава администрации Ленинского района Геннадий Мальцев попросил тагильчан фиксировать нарушения и направлять в районные администрации или официальные группы в социальных сетях для последующей передачи информации в Госавтоинспекцию. Если движение грузовиков по тротуарам допускается правилами дорожного движения, то, согласно областному законодательству, юридические лица, размещающие транспортные средства на газонах или в других зелёных зонах, могут быть оштрафованы на сумму от 150 до 500 тысяч рублей.