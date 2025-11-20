Достраивать детский культурно-образовательный центр на Гальянке будет компания из Кургана

Заместитель главы администрации Нижнего Тагила по городскому хозяйству и строительству Егор Копысов на постоянной комиссии думы по развитию предпринимательской деятельности, муниципальной собственности, градостроительству и землепользованию заявил, что мэрии наконец-то удалось найти подрядчика для завершения строительства культурно-образовательного центра на улице Тагилстроевской.

«18 ноября заключён муниципальный контракт с ООО “Арагацстрой” из Кургана. Общая сумма контракта — 610 млн рублей, работы будут выполняться в течение полутора лет, срок окончания строительства – август 2027 года», — пояснил чиновник.

Напомним, проект, завершение которого планировалось на сентябрь 2026 года, предполагает возведение двух корпусов на улице Тагилстроевской, 2а. В первом, двухэтажном здании, должны быть размещены актовый зал на 120 мест, а также помещения для кружков по мобильной разработке, VR/AR-приложениям и программированию на Python. Второй корпус должен включать выставочный зал, кабинеты исторических и литературных кружков, а также помещения для преподавателей.

Работы должны были завершиться ранее, однако реализация проекта столкнулась с трудностями. Несмотря на увеличение финансирования со стороны администрации Нижнего Тагила, крупные проекты тормозятся. Чиновники объясняют ситуацию не нехваткой средств, а опасениями подрядчиков перед нестабильностью рынка. Мэр города Владислав Пинаев отметил, что из-за повышения цен на материалы компании опасаются заключать долгосрочные и крупные контракты.

Напомним, впервые проект был размещён на сайте госзакупок ещё в 2021 году. Впоследствии из-за удорожания стройматериалов контракт на строительство был расторгнут по обоюдному согласию сторон. В сентябре 2024 года из бюджета было выделено дополнительно 180 миллионов рублей.