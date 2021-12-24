Проект досугового детского центра на Гальянке прошёл госэкспертизу 

Проект нового культурно-образовательного центра на ГГМ в Нижнем Тагиле прошёл государственную экспертизу. В ближайшее время документация будет размещена на сайте госзакупок для поиска подрядчика, сообщили в пресс-службе мэрии.

Первый на Гальянке детский центр будет построен на улице Тагилстроевской, 2а рядом с парком Победы и оздоровительным комплексом «Уралец». Творческое и образовательное пространство будет создано на площади более двух тысяч квадратных метров и разместится в двух корпусах.

Финансовые средства на строительство выделит ЕВРАЗ НТМК в рамках соглашения, заключённого между муниципалитетом и предприятием.

«Более 400 млн рублей отчислений ЕВРАЗа будет направлено на строительство культурно-образовательного центра на Гальяно-Горбуновском массиве Нижнего Тагила. Оперативная подготовка проекта и прохождение государственной экспертизы гарантируют, что новый объект будет построен в срок. Ввод в эксплуатацию современных досуговых центров сделает будущее наших городов лучше», — говорит вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов.

Разрабатывали проект специалисты МБУ «Тагилгражданпроект». По словам директора учреждения Евгения Малекина, юные тагильчане смогут вести научную работу, исследовательские проекты, раскрывать свои художественные и артистические таланты, заниматься музыкой. В центре будет два актовых зала, выставочное пространство, кабинеты кружковой работы и специализированные помещения для звукозаписи и монтажа видео.

Проект включает благоустройство прилегающей территории, строительство площадки для проведения мероприятий, стритбольной и воркаутной зоны, а также место для отдыха и игр детей школьного возраста. Будет создана и автомобильная стоянка на 60 парковочных мест.