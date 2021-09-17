Нижнему Тагилу выделят 4 млрд рублей на ремонт ГДДЮТ, строительство культурного центра на ГГМ и поддержку «Уралочки-НТМК»

На развитие Нижнего Тагила выделят более 4 млрд рублей отчислений ЕВРАЗа. Это будет сделано в рамках дополнительного трёхстороннего соглашения между администрацией города, правительством Свердловской области и компанией ЕВРАЗ.
Средства будут направлены на дополнительную поддержку профессионального волейбольного клуба «Уралочка-НТМК», капитальный ремонт здания Городского дворца детского и юношеского творчества и строительство нового культурно-образовательного центра на Гальянке.
«ЕВРАЗ на протяжении многих лет направляет средства на улучшение инфраструктуры городов присутствия. Мы хотим, чтобы наши города развивались, чтобы в Нижнем Тагиле и Качканаре было комфортно, приятно и интересно жить молодёжи», — отметил вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов.
Фото: пресс-служба ЕВРАЗа
Фото: пресс-служба ЕВРАЗа
Процедура подписания прошла накануне в здании управления НТМК. В ней приняли участие вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов, первый заместитель губернатора Свердловской области Александр Высокинский и глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.
«Очень важно, что предприятия вкладываются не только в свой бизнес, но также в развитие территорий, где живут их работники. Соглашение, которое мы подписали сегодня, внесёт существенный вклад в повышение качества жизни уральцев», — сказал Александр Высокинский.
Первое трёхстороннее соглашение было подписано в сентябре 2017 года. Благодаря ему в Нижнем Тагиле строится мост через Тагильский пруд.
«Очередной этап нашей совместной работы, который начался сегодня после подписания дополнительного соглашения, поможет городу обрести новые социальные объекты, вернуть первоначальный облик сооружениям, построенным много лет назад, станет реальным инструментом для того, чтобы повысить качество жизни тагильчан», — рассказал мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев.