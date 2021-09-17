Нижнему Тагилу выделят 4 млрд рублей на ремонт ГДДЮТ, строительство культурного центра на ГГМ и поддержку «Уралочки-НТМК»

На развитие Нижнего Тагила выделят более 4 млрд рублей отчислений ЕВРАЗа. Это будет сделано в рамках дополнительного трёхстороннего соглашения между администрацией города, правительством Свердловской области и компанией ЕВРАЗ.

Средства будут направлены на дополнительную поддержку профессионального волейбольного клуба «Уралочка-НТМК», капитальный ремонт здания Городского дворца детского и юношеского творчества и строительство нового культурно-образовательного центра на Гальянке.

«ЕВРАЗ на протяжении многих лет направляет средства на улучшение инфраструктуры городов присутствия. Мы хотим, чтобы наши города развивались, чтобы в Нижнем Тагиле и Качканаре было комфортно, приятно и интересно жить молодёжи», — отметил вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов.

Фото: пресс-служба ЕВРАЗа Фото: пресс-служба ЕВРАЗа

Процедура подписания прошла накануне в здании управления НТМК. В ней приняли участие вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов, первый заместитель губернатора Свердловской области Александр Высокинский и глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

«Очень важно, что предприятия вкладываются не только в свой бизнес, но также в развитие территорий, где живут их работники. Соглашение, которое мы подписали сегодня, внесёт существенный вклад в повышение качества жизни уральцев», — сказал Александр Высокинский.

Первое трёхстороннее соглашение было подписано в сентябре 2017 года. Благодаря ему в Нижнем Тагиле строится мост через Тагильский пруд.