В Нижнем Тагиле на Гальянке построят детский культурно-образовательный центр

В мэрии Нижнего Тагила 16 марта обсудили типовые проекты детских образовательных центров, которые можно взять за основу при строительстве аналогичного учреждения на ГГМ. Как рассказали в пресс-службе муниципалитета, в новом культурно-образовательном центре школьники смогут заниматься техническим творчеством, музыкой, рисованием, развивать свои интеллектуальные способности и заниматься изучением современных научных технологий.

«Подготовка проектных решений будущего образовательного учреждения ведётся в рамках соглашения между администрацией Нижнего Тагила, правительством Свердловской области и холдингом “ЕВРАЗ”, — подчеркнул Владислав Пинаев. — Мы думаем, что это будет единый комплекс из двух корпусов в центральной части Гальяно-Горбуновского массива на улице Дружинина. Это место выбрано неслучайно. На Гальянке нет ни одного детского образовательного учреждения, где бы ребята могли заниматься художественным и техническим творчеством. После реконструкции парка Победы и строительства центра это будет мощной точкой притяжения на Гальянке».

В ходе совещания МБУ «Тагилгражданпроект» представило ряд типовых проектов аналогичных центров, уже выполненных в других регионах России. В итоге было принято решение взять за основу проект, успешно реализованный в городе Шарыпово Красноярского края, который уже растиражировали на 11 территориях РФ.

В двухэтажном здании первого корпуса спроектирован зрительный зал на 300 мест, хореографический зал, студия вокала, изостудия, коворкинг, костюмерные, артистические комнаты и студия звукозаписи. Научно-технические направления образования будут располагаться во втором корпусе единого детского центра развития.

В мэрии уточнили, что подготовка проектно-сметной документации должна быть завершена летом, а в сентябре муниципалитет отправит заявку на финансирование в областное правительство.