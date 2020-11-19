«Я сейчас заплачу от счастья!» Мэр Нижнего Тагила показал в Instagram проект реконструкции ГДДЮТ и набережной за полмиллиарда рублей

Стало известно, как будут выглядеть после масштабной реконструкции здание Городского дворца детского и юношеского творчества и набережная Тагильского пруда возле него. Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев опубликовал их дизайн-проекты в своём Instagram, отметив, что работы будут проводиться в рамках подготовки к 300-летию города. Конкурс на определение компании-подрядчика уже объявлен на сайте госзакупок. За обновление ГДДЮТ и набережной к 1 ноября 2021 года чиновники готовы заплатить более 511 млн рублей.

Согласно документации, которую подготовил «Тагилгражданпроект», во дворце планируется полностью отремонтировать зрительный зал и обновить мебель, а также организовать интерактивные зоны с подсветкой. Фасад здания покрасят, оно приобретёт современный облик. Перед ГДДЮТ уберут деревянную горку с избушкой, а на полу появится новая плитка.

«Дворец был построен в 1988 году. Капитального ремонта здесь никогда не было. Ищем варианты финансирования, чтобы воплотить задуманное. Современный облик здания стал бы доминантой, центром притяжения новой набережной и отличным подарком тысячам детей. Будем работать в этом направлении», — написал глава города.

Конкурсная документация также предполагает благоустройство набережной главного городского пруда — продолжение «Тагильской лагуны» от Городского дворца творчества юных до акватории водоёма. На месте заброшенного пустыря появятся огромный картодром, бассейн для судомоделистов, площадка для авиамодельного спорта, автогородок, бетонный скейт-парк, а также спортивые зоны для волейбола, баскетбола, минифутбола и занятий на силовых тренажёрах. Все площадки будут адаптированы под кружки и секции дворца. В центре расположится маяк с небольшой смотровой зоной. А вдоль пруда — прогулочные дорожки со спуском на двухуровневую террасу.

Проектная документация уже прошла госэкспертизу. Итоги торгов по определению подрядчика для выполнения работ планируется подвести в начале декабря. В комментариях под постом мэра в Instagram мнения тагильчан относительно реконструкции дворца и набережной разделились. Одни называют её долгожданным проектом, другие считают, что после ремонта здание ГДДЮТ может лишиться своей уникальности, а территория вокруг него — деревьев и кустарников.

«С первого класса ходил во дворец, и это был настоящий дворец. Белоснежный, красивый, и с набережной вид как на большой парусник или белый корабль. Это именно дворец. А оранжевый цвет и новая отделка фасада превращает дворец в хороший ФОК. Таких много сейчас объектов, а это всё-таки уникальный дворец, которых нигде не было», — пишет тагильчанин.

«Господи, неужели это наш дворец? Я сейчас заплачу от счастья! Его не ремонтировали никогда, а тут сразу перестройка, а подсветка какая, оборудование», — восхищается другой пользователь Instagram.

«При строительстве набережной по ул. Горошникова старались сохранить деревья, и они вписались очень хорошо, не на “лысом месте” стоят детские площадки, тренажёры и так далее. В проекте набережной у дворца деревьев почти нет! Это что? Их все уберут? Неужели нельзя сохранить деревья, красивый рельеф берега? Я понимаю, чтобы столько впихать всего, надо расчистить территорию, но, может быть, лучше меньше, да лучше? А, Владислав Юрьевич? Может быть, что-то оставить для парка им. Бондина? Зачем перегружать?» — возмущается другой житель города.

По словам мэра Владислава Пинаева, благодаря поддержке облправительства и участию в региональных и федеральных программах Нижний Тагил уже получил гарантированное финансирование в размере 530 млн рублей.