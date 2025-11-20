Тагильчане в соцсетях обсуждают инженерный лайфхак по установке скамейки сотрудниками управляющей компании

Жители дома № 54 на Черноисточинском шоссе жалуются на плохо установленную скамейку у 6-го подъезда. Информация об этом появилась в сообществе «Чёрный список Нижнего Тагила».

На прикреплённых фотографиях видно, что скамейка прикручена к плитке, однако из-за неровной площадки работникам пришлось подложить для устойчивости несколько кусков ДВП между ней и одной из ножек.

По словам автора поста, конструкцию смонтировали специалисты УК «Строительные технологии».

В комментариях некоторые тагильчане иронизируют по поводу такого способа установки.

«Вот это да, в уровень сделали, молодцы. А вот плиточник опять накосячил», — написал один из комментаторов.

Получить оперативный комментарий от управляющей компании «Строительные технологии» АН «Между строк» не удалось.