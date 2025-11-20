Жительница дома № 81 на улице Сибирской в Нижнем Тагиле, где 1 августа 2024 года произошёл взрыв газа, в результате которого погибла её 12-летняя дочь, добивается встречи с Александром Бастрыкиным (ВИДЕО)

Хозяйка квартиры в пятиэтажном доме № 81 на улице Сибирской в Нижнем Тагиле, где в августе прошлого года произошёл взрыв газа, Елена Сербинова, снова обратилась к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой о помощи.

«В первом обращении я подробно описывала причины несогласия с ходом следствия. При расследовании дела была проведена экспертиза, которая как мне кажется, должна была выявить истинные причины трагедии. Но помимо того, что экспертиза проведена не бюджетным учреждением, эксперты имеют небольшой опыт работы, так ещё в ней указаны только вероятностные выводы, и не определено место утечки бытового газа. Насколько я знаю, потерпевшие тоже не согласны с выводами данной экспертизы. В начале сентября, после перепредъявления мне обвинения и моего допроса, я стала искать подробную информацию об экспертах, проводивших взрыво-технологическую экспертизу. К заключению приложены документы, подтверждающие квалификацию экспертов. Кроме дипломов о высшем образовании, единственный документ у всех трёх “экспертов”, подтверждающий квалификацию судебного эксперта — сертификат соответствия судебного эксперта, выданный организацией из Санкт-Петербурга», — пишет Елена.

Напомним, обрушение подъезда из-за взрыва газа на Сибирской, 81, произошло 1 августа 2024 года. В трагедии погибли 11 человек, пострадали 26 человек. Хрущёвку признали аварийной и снесли, на её месте в память о погибших высадили 11 елей. Работникам газовой службы были предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 238 УК РФ (выполнение работ, не соответствующих требованиям безопасности, повлёкших по неосторожности смерть двух или более лиц). В июле 2025 года в деле появилась новая подозреваемая — хозяйка одной из квартир Елена Сербинова, у которой в этом ЧП погибла 12-летняя дочь. Тагильчанка обратилась к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой о помощи, а также рассказала свою историю в программе «Все говорят об этом» (16+) на канале ОТВ. Бывшие соседи по дому поддерживают Елену и тоже уверены в её невиновности.

Елена решила узнать подробнее об организации, сертифицирующей экспертов по уголовному делу. Совместно с другим потерпевшим, Михаилом Касьяновым, она написала на электронную почту организации и в результате также получила статус судебного эксперта, заплатив 27 000 рублей. Она пояснила, что связалась с представителями организации, внесла оплату и получила сертификаты соответствия, при этом не проходя никакого обучения. По словам Елены, сертификаты соответствия находятся у них на руках, а подписант сертификата совпадает с подписантом сертификатов, выданных экспертам, проводившим исследование. Переписка с организацией заверена.

Эти сведения и документы, характеризующие экспертов, проводивших исследование, Елена хотела передать следователям, занимающимся расследованием уголовного дела. Адвокатами поданы соответствующие ходатайства, в том числе о проведении повторной экспертизы, однако все они были отклонены. Она считает, что указанные эксперты не могли проводить исследование столь серьёзной трагедии.

«Меня сделали обвиняемой из потерпевшей, и у меня нет цели избавиться от ответственности любой ценой. Если я виновата — я хочу понимать, в чём конкретно я виновата и что действительно произошло в тот день. Но сейчас следователь не даёт мне возможности предоставлять дополнительные доказательства, которые могут повлиять на расследование. Следователь мотивирует это тем, что с начала расследования прошло много времени и надо передавать дело в суд. Я обращалась к разным специалистам по расследованию причин взрывов, и все как один имеют диаметрально противоположное мнение с мнением экспертов о причинах и эпицентре взрыва. В данный момент у меня на руках есть заключение специалиста (рецензия), по результатам которой эпицентр взрыва не находился в моей квартире. 24 октября 2025 года я также озвучила свои доводы о несогласии с ходом расследования в ходе личного приёма у заместителя руководителя СУ СК РФ по Свердловской области Алексея Невгада. На сегодняшний день я никакого ответа не получила, мои доводы не учтены и не прокомментированы. Александр Иванович, я ещё раз хотела бы попросить вас вмешаться в расследование нашего уголовного дела и истребовать его для расследования в вышестоящий следственный орган. Я также прошу вас дать мне возможность в ходе личного приёма у вас или у ваших заместителей сообщить более подробные обстоятельства несогласия с ходом расследования уголовного дела», — просит тагильчанка.