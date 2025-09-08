«Поскольку следствие оказалось в ситуации, когда дело получило большой резонанс и на всех контролях поставлено, они начали привлекать всех подряд». На региональном канале прозвучала история жительницы дома № 81 на улице Сибирской в Нижнем Тагиле, где летом прошлого года произошёл взрыв газа (ВИДЕО)

Хозяйка квартиры в пятиэтажном доме № 81 на улице Сибирской в Нижнем Тагиле Елена Сербинова, где в августе прошлого года произошёл взрыв газа, рассказала свою историю в программе «Все говорят об этом» (16+) на канале ОТВ.

Елена Сербинова на программе рассказала о том, что газовый стояк в её квартире был перекрыт, то есть газ не мог поступать во внутриквартирное оборудование, расположенное в квартире, а окна были открыты на проветривание. Это подтвердила её соседка, Ольга Касьянова, у которой были ключи от квартиры и она присматривала за жильём в период отсутствия хозяйки. Кроме того, Ольга указывает, что сотрудники газовой службы не выписывали на квартиру Елены никаких предписаний об устранении нарушений после проведённой проверки газа, которая состоялась за полтора месяца до обрушения.

По словам Елены, по делу проводилась взрывотехническая экспертиза, с которой её ознакомили как потерпевшую по уголовному делу.

«Эксперты не выезжали на осмотр дома или останков дома, большая часть выводов носит вероятностный характер. Более того, для исследования не предоставлялся газовый шланг, а принадлежность элемента стояка к моей квартире невозможно определить. На один из вопросов: “Чьи действия (бездействие) имеют причинно-следственную связь с происшествием, произошедшем 1 августа 2024 года”, экспертами дан ясный ответ, что “однозначно судить о том, находятся ли указанные выше незаконные действия и бездействия, в том числе, возможно, имевшие место, в причинно-следственной связи с происшествием, не представляется возможным”. Так, собственно, что же доказывает данная экспертиза? В чём конкретно моя вина?», — говорила тагильчанка ранее.

Помимо жителей дома, в программе участвовали два юриста, которые выразили своё мнение по этому поводу.

«В общем-то, поскольку следствие оказалось в ситуации, когда дело получило большой резонанс и на всех контролях поставлено, они начали вкупе, я так понимаю, привлекать всех подряд. Они собрали: газовиков, владелицу квартиры, в которой было установлено газовое оборудование. Я думаю, в этом случае, надежда на то, что всё это попытаются направить в суд. А в суде, собственно говоря, если они кого-то не привлекли, то суд вернёт дело и заставит искать виновного. Если они привлекли всех, кого-то, может, осудят, а кого-то, может, нет. Такова логика следствия», — заявил во время программы адвокат Дмитрий Ушаков.

Напомним, днём 1 августа 2024 года в доме № 81 на улице Сибирской произошёл взрыв газовоздушной смеси. Взрывная волна была настолько мощной, что практически уничтожила два из шести подъездов дома. В трагедии погибли 11 человек, в том числе 5 детей, пострадали 26 человек. Работникам газовой службы были предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 238 УК РФ (выполнение работ, не соответствующих требованиям безопасности, повлёкших по неосторожности смерть двух или более лиц), поскольку именно они проводили последнюю проверку оборудования перед взрывом.

Летом 2025 года в отношении хозяйки квартиры на первом этаже пятиэтажного дома Елены Сербиновой было возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), хотя изначально она была потерпевшей по уголовному делу по факту преступления по ст. 238 УК РФ. В трагедии тагильчанка потеряла свою 12-летнюю дочь Полину. Позже женщине было предъявлено обвинение ещё по двум статьям Уголовного кодекса: ст. 118 и ст. 168 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности и уничтожение или повреждение имущества по неосторожности). До предъявления обвинения по двум последним статьям тагильчанка обращалась к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой о помощи. В своём видеообращении она рассказала, что в отношении неё возбуждено уголовное дело, в связи с чем она просит обратить внимание на ход следствия по данному уголовному делу и учесть важные детали, подтверждающие её невиновность и непричастность к взрыву. Бывшие соседи по дому поддерживают Елену и тоже уверены в её невиновности. Они также записали видеообращение Александру Бастрыкину.