Обворовал сам себя. В Нижнем Тагиле 21-летний отец четверых детей украл 15 тысяч рублей у пенсионерки, затем вернул по суду ей всё похищенное и ещё заплатит штраф в размере 15 тысяч рублей

Дзержинский районный суд Нижнего Тагила вынес приговор по уголовному делу в отношении 21-летнего отца четверых детей, который украл 15 тысяч рублей у пенсионерки.

Как установил суд, в сентябре этого года осуждённый распивал алкоголь с 60-летней пенсионеркой, которая разрешила ему и сожительнице жить в её квартире за помощь по хозяйству. Зная, что на счёт женщины поступила пенсия, молодой человек дождался, пока та уснёт, взял из её сумки банковскую карту, с которой потом снял 15 тысяч рублей.

Вину осуждённый признал полностью и возместил имущественный ущерб.

Дзержинский районный суд Нижнего Тагила, признав смягчающие обстоятельства, в том числе наличие у мужчины на иждивении малолетних детей, исключительными, признал мужчину виновным по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с банковского счёта) и назначил наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей.

Приговор в законную силу не вступил.