«Нелегко быть зелёным». В Нижнетагильском центре «Мой бизнес» пройдёт новая серия всероссийского проекта «Шоу коротких историй» о том, как от первых шагов в своём деле прийти к мастерству и влиянию

В Нижнем Тагиле 20 декабря в 18:00 в центре «Мой бизнес» состоится новая серия всероссийского проекта «Шоу коротких историй» (16+). Восемь незаурядных тагильчан — от руководителей крупных предприятий до создателей творческих проектов — выйдут на сцену, чтобы поделиться личными историями преодоления, сомнений и побед. Вход на событие свободный по предварительной регистрации.

Новая серия, получившая название «Нелегко быть зелёным», посвящена пути от первых шагов и сомнений к настоящему мастерству и влиянию. Герои вечера — лидеры из разных сфер — откровенно расскажут о моментах, когда всё казалось невозможным, и о том, что помогло им не сдаться и достичь высот.

«Эта серия — о силе духа, которая есть в нашем городе. Мы собрали на одной сцене тех, чьи решения и ежедневная работа реально меняют жизнь в Нижнем Тагиле. Их истории — не про успех из учебника, а про живой опыт, «шишки» и ту самую «лёгкую сумасшедшинку», без которой невозможны большие дела», — говорят организаторы шоу.

Герои вечера: Александр Мартиросов, главный редактор телекомпании «Телекон», дважды лауреат «ТЭФИ-регион»; Любовь Новогрудская, предприниматель, основатель творческой мастерской «Гончарный двор»; Юлия Пиляй, художественный руководитель театра «Ку-Кушка», обладатель федеральных театральных наград; Фёдор Тумаков, региональный директор Сбера; Андрей Геймбух, директор франчайзинговой сети GrossHaus и группы компаний «Деловой стиль»; Елизавета Нетименко, основатель глэмпинга «Ёква»; Антон Нургалеев, владелец бара «Гора»; Гаджи Абдулов, депутат городской думы, генеральный директор АО «УБТ-Уралвагонзавод».

У каждого спикера есть только 7 минут, чтобы без презентаций и заметок донести самую суть своей истории. Это гарантирует динамику, искренность и высокую концентрацию смыслов.

Для гостей это возможность получить мощный заряд мотивации перед Новым годом, услышать из первых уст непубличные истории известных в городе людей, завести новые деловые и дружеские знакомства в неформальной атмосфере.

Ссылка для регистрации: https://forms.yandex.ru/cloud/6924384590fa7b53c8ad4d22

«Шоу коротких историй» — это всероссийский проект, реализуемый в формате публичных выступлений, где успешные люди делятся личным опытом. Организаторами в Нижнем Тагиле выступают центр «Мой бизнес» и команда проекта «Шоу коротких историй» (Тюмень). Цель — вдохновлять, развивать культуру публичных выступлений и укреплять деловые сообщества в регионах.