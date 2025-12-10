Руководитель черноисточинского театра-игры «Ку-кушка» Юлия Пиляй стала лауреатом престижной Вахтанговской премии в области организации театрального дела, которая была ей вручена на Вахтанговском фестивале театральных менеджеров (ВФТМ), проходившем в Москве с 4 по 8 декабря.

«На фестивале я представила проект “ Театр детям посёлка ” . В рамках этого проекта я привожу театральные коллективы со всей страны в наш посёлок, чтобы дети могли смотреть спектакли, не выезжая за его пределы. Особенность проекта в том, что дети смотрят спектакли бесплатно, в основном организованными группами, что позволяет приучить зрителей к театру в посёлке. Я получила специальный приз от театра Вахтангова , который вручал его руководитель Кирилл Игоревич Крок . Приз включает в себя приезд спектакля от театра Вахтангова на нашу сцену в Черноисточинск! » — рассказала АН «Между строк» Юлия Пиляй.

По её словам, на фестивале отметили всего два сельских театра. Кроме черноисточинского премии был удостоен театр села Фомиха Владимирской области.

«Честно говоря, м ои эмоции пока сложно описать словами. До сих пор мне иногда кажется, что это был сон », — делится Юлия.

Она говорит, что выступать на столь престижном форуме по случаю получения премии было волнительно и радостно. Программа фестиваля была очень насыщенной и за пять дней, что он продолжался, удалось принять участие в разных интересных мероприятиях.

« Мы побывали в различных интересных локациях, где проходили потрясающие лекции. В некоторые дни мы разделялись на секции по интересам, что позволило посетить многие интересные пространства Москвы . Также была увлекательная дополнительная программа фестиваля, включавшая экскурсии. В рамках экскурсии от фестиваля я побывала в театре Образцова, что было очень интересно для меня как для человека, занимающегося театром кукол . Кроме того, была очень приятная дополнительная развлекательная программа: театральный квиз, маскарад, танцы. Это было не только весело и здорово, но и способствовало полезному и продуктивному нетворкингу », — рассказывает Юлия Пиляй.

В V юбилейном Вахтанговском фестивале театральных менеджеров приняли участие представители пяти стран и 71 субъекта РФ, на его площадках выступили более 150 спикеров. Он объедини л 513 организаций и 835 театральных менеджеров онлайн, более 630 слушателей офлайн и 300 000 — онлайн , в том числе директоров и продюсеров ключевых государственных и независимых театров.