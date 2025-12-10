Руководитель черноисточинского театра-игры «Ку-кушка» Юлия Пиляй стала лауреатом престижной Вахтанговской премии в области организации театрального дела, которая была ей вручена на Вахтанговском фестивале театральных менеджеров (ВФТМ), проходившем в Москве с 4 по 8 декабря.
«На фестивале я представила проект “Театр детям посёлка”. В рамках этого проекта я привожу театральные коллективы со всей страны в наш посёлок, чтобы дети могли смотреть спектакли, не выезжая за его пределы. Особенность проекта в том, что дети смотрят спектакли бесплатно, в основном организованными группами, что позволяет приучить зрителей к театру в посёлке. Я получила специальный приз от театра Вахтангова, который вручал его руководитель Кирилл Игоревич Крок. Приз включает в себя приезд спектакля от театра Вахтангова на нашу сцену в Черноисточинск!» — рассказала АН «Между строк» Юлия Пиляй.
По её словам, на фестивале отметили всего два сельских театра. Кроме черноисточинского премии был удостоен театр села Фомиха Владимирской области.
«Честно говоря, мои эмоции пока сложно описать словами. До сих пор мне иногда кажется, что это был сон», — делится Юлия.
Она говорит, что выступать на столь престижном форуме по случаю получения премии было волнительно и радостно. Программа фестиваля была очень насыщенной и за пять дней, что он продолжался, удалось принять участие в разных интересных мероприятиях.
«Мы побывали в различных интересных локациях, где проходили потрясающие лекции. В некоторые дни мы разделялись на секции по интересам, что позволило посетить многие интересные пространства Москвы. Также была увлекательная дополнительная программа фестиваля, включавшая экскурсии. В рамках экскурсии от фестиваля я побывала в театре Образцова, что было очень интересно для меня как для человека, занимающегося театром кукол. Кроме того, была очень приятная дополнительная развлекательная программа: театральный квиз, маскарад, танцы. Это было не только весело и здорово, но и способствовало полезному и продуктивному нетворкингу», — рассказывает Юлия Пиляй.
В V юбилейном Вахтанговском фестивале театральных менеджеров приняли участие представители пяти стран и 71 субъекта РФ, на его площадках выступили более 150 спикеров. Он объединил 513 организаций и 835 театральных менеджеров онлайн, более 630 слушателей офлайн и 300 000 — онлайн, в том числе директоров и продюсеров ключевых государственных и независимых театров.
Спектакль одного из ведущих театров страны, который должен состояться в следующем году в Черноисточинске благодаря усилиям Юлии и возглавляемого ею коллектива, без сомнения, станет ярким событием не только в истории посёлка, но и всего Горнозаводского округа.