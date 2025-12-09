Расходы на деятельность администрации Нижнего Тагила сократятся, а на главу города увеличатся

Расходы на работу мэрии Нижнего Тагила в 2026 году сократятся на 1 млрд рублей. Об этом на заседании думской комиссии по вопросам местного самоуправления доложил вице-мэр по финансам Алексей Бурдилов, сообщает ИА «Все новости».

В 2026 году на эти цели планируют направить 1,8 млрд рублей, при этом в текущем году было выделено 2,8 млрд рублей. Алексей Бурдилов подчеркнул, что приоритет властей на предстоящий год — сохранение зарплат сотрудников и выполнение всех социальных обязательств. Остальные статьи расходов либо предусмотрены в частичном объёме, либо не предусмотрены вовсе.

При этом некоторые направления почти не пострадали после урезания бюджета. Так, на «национальную безопасность и правоохранительную деятельность» хотят потратить 101,9 млн — всего на 400 тысяч рублей меньше, чем в 2025 году. Деньги пойдут на обеспечение работы ЕДДС и Центра защиты населения, а также на поддержку добровольной пожарной охраны.

На обеспечение деятельности местной власти в бюджете-2026 заложили 323,5 млн рублей. Гордума обойдется казне в 67,6 млн рублей. Средства планируют направить на возмещение расходов депутатам (с 2026 года максимальный размер компенсации вырастет с 15 до 20 тысяч рублей), а также на продолжение ремонта зала заседаний думы. В остальном структура расходов парламента останется прежней, предусмотрена только небольшая индексация.

Расходы на главу города в 2026 году составят 7,7 млн рублей — это на 175 тысяч больше, чем годом ранее. Немного увеличится и бюджет Счётной палаты — до 24,2 млн рублей, это на 3,2% выше уровня 2025 года. Работа муниципального телеканала «Тагил-ТВ» обойдётся в 24,3 млн рублей, а на поддержание газеты «Тагильский рабочий» предусмотрено 23,1 млн рублей.