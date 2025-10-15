Депутаты городской думы Нижнего Тагила увеличат себе размер компенсации на представительские расходы на 33%

Сегодня, 15 октября, на заседании постоянной комиссии по местному самоуправлению, общественной безопасности и информационной политике Нижнетагильской городской думы было принято решение об увеличении суммы возмещения расходов муниципальным депутатам. В 2026 году максимальная сумма возмещения расходов составит 20 тысяч рублей, что на 33% больше, чем в этом году (15 тысяч рублей).

Депутат Марина Кибардина связала рост расходов с увеличением МРОТ в следующем году до 27 тысяч рублей, однако представитель Счётной палаты Нижнего Тагила Александр Тухватулин уточнил, что расходы депутатов городской думы не связаны с оплатой труда.

«Традиционное замечание по финансово-экономическому обоснованию: то, что содержится в пояснительной записке, не объясняет увеличение на 33%. Целесообразно в положении упорядочить ежегодную индексацию и привязать, например, к индексу потребительских цен. Сейчас же каждый раз получается увеличение на 33%. К МРОТ привязывать некорректно, поскольку речь всё-таки идёт о расходах, а не об оплате труда», — отметил Тухватулин.

Напомним, в 2023 году депутаты Нижнетагильской городской думы уже принимали решение об увеличении расходов на 5 тысяч рублей. Кроме того, такое же решение было принято годом ранее — в 2022 году.

Всего сумма возмещения расходов депутатам за три года выросла в два раза — с 2,76 млн рублей до 5,52 млн рублей в год. Потраченные средства могут возместить 23 депутата гордумы на основе предоставленных ими чеков и квитанций: в них входят оплата бензина, проезда в общественном транспорте, канцелярские товары, почтовые услуги и сотовая связь.