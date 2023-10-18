Депутаты Нижнего Тагила увеличат себе сумму компенсации на представительские расходы до 4,14 млн рублей в год

Сегодня на заседании постоянной комиссии по местному самоуправлению, общественной безопасности и информационной политике городской думы Нижнего Тагила депутаты приняли решение увеличить свои представительские расходы в 2024 году на 5 тысяч рублей, теперь они составят 15 тысяч рублей в месяц. Эта сумма должна восполнить все траты депутатов на их деятельность в качестве народных избранников.

Компенсацию представительских расходов будут выплачивать только 23 депутатам, которые не получают зарплату и трудятся на освобождённой основе. Потраченные средства могут возместить на основе предоставленных чеков и квитанций, в них входят траты на бензин, проезд в общественном транспорте, канцелярские товары, почтовые услуги и сотовую связь. Спикер гордумы Вадим Раудштейн и его заместитель Алексей Балыбердин исполняют в исполнительном органе полномочия на постоянной основе и получают оклад, поэтому представительские расходы им не положены.

«Так как депутаты осуществляют свои полномочия на непостоянной основе, несут расходы, связанные с осуществлением депутатской деятельности. В связи с этим возникает необходимость принятия правового акта, согласно которому размер ежемесячных расходов составит не более 15 тысяч рублей», — прокомментировал предложение вице-спикер городской думы Алексей Балыбердин.

Соответствующее решение об увеличении суммы после профильной комиссии должны будут принять все депутаты на ближайшем заседании. Напомним, что в текущем году на возмещение представительских расходов потребовалось около 3 млн рублей из городского бюджета.