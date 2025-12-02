На трассе в ДТП насмерть разбился пьяный водитель из Нижнего Тагила

В Невьянском районе в конце ноября произошло трагическое ДТП, в результате которого погиб 64-летний житель Нижнего Тагила. Мужчина, находившийся за рулём автомобиля Renault, не справился с управлением, и машина съехала в кювет, после чего перевернулась. Полученные травмы оказались смертельными: водитель скончался в больнице спустя два дня. По данным Госавтоинспекции, он не был пристегнут ремнём безопасности.

В медицинском учреждении, куда доставили пострадавшего, выяснилось, что он был в состоянии алкогольного опьянения. Освидетельствование показало 0,560 мг/л алкоголя в крови. Водитель успел рассказать, что перед аварией выпил в гостях у друга и решил отправиться домой. Ранее он уже 35 раз привлекался к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения.