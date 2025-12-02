«Как только мы увидели этот конкурс, сразу загорелись, потому что мы — творческая семья». В Нижнем Тагиле открылась выставка рисунков детей с ОВЗ «Я так вижу»

Накануне в креативном кластере «САМОРО.док» состоялось открытие выставки «Я так вижу» (0+), где в рамках социального проекта были представлены рисунки детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).

«Мы с ребятами из сообщества “Волонтёры Нижнего Тагила” весной этого года были на форуме “Я хочу жить в Нижнем Тагиле”. В рамках него нужно было придумать и защитить проект, и у нас возникла идея создать мерч, который бы отражал наш город. Затем мы начали докручивать эту задумку и решили провести конкурс рисунков для деток с ограниченными возможностями здоровья. Победителей выбирал экспертный совет, в который вошли некоммерческие организации нашего города, представители художественно-графического факультета и организаторы конкурса. Мы оценивали работы по соответствию тематике, визуальному оформлению и, так скажем, аккуратности выполнения рисунка», — рассказала АН «Между строк» автор проекта Ирина Кашина.

Конкурс проходил в двух номинациях: «Достояние Нижнего Тагила» и «Однажды в городе “Н”». Всего в социальном художественном проекте «Я так вижу» приняли участие 89 человек, которые в течение месяца присылали свои работы. Десять лучших рисунков напечатали на шопперах.

Помимо подарков для победителей, ещё 10 дубликатов сумок передадут на реализацию, а вырученные средства направят на реабилитацию детей в благотворительный фонд «Живи, малыш».

«По сути, это хорошая социализация: то есть тут не стояла задача нарисовать какие-то шедевры, — важно было именно принять участие, пообщаться с людьми и получить замечательные подарки», — сказал АН «Между строк» замдиректора фонда «Живи, малыш» Михаил Мохов.

Одним из участников конкурса стал подопечный фонда «Живи, малыш» 10-летний Александр Логиновских.

«О конкурсе мы узнали через наш любимый фонд. Рисовали не особо долго. Сложность была в том, что сыну приходится руку придерживать, чтобы она у него не летала в стороны. В конкурсе решили поучаствовать, потому что мы всегда везде и всюду стараемся быть. Я считаю, что такие конкурсы нужно проводить и почаще», — поделилась с АН «Между строк» мама Александра Ксения.

Также в конкурсе принял участие учащийся 4 класса школы № 71 девятилетний Тимур Горностаев. Его рисунок стал частью уникального мерча.

«Как только мы увидели этот конкурс, сразу загорелись, потому что мы — творческая семья. Я сама художница, флорист, дома у нас творческая атмосфера, картины, и Тимур как-то говорит: “Я хочу научиться рисовать”. Мы иногда садимся и рисуем вместе, и вот за один вечер написали её. Получили много позитивных эмоций, особенно когда узнали, что победили. Нас пригласили — это было очень приятно. Мы изобразили Лисью гору, потому что она всегда ассоциируется с Нижним Тагилом», — рассказала АН «Между строк» мама особенного ребёнка Надежда Горностаева.

Выставка «Я так вижу» в креативном кластере «САМОРО.док» продлится до 7 декабря.