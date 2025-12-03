Тагильчанам на «Госуслугах» стали приходить повестки в военкомат

На днях сотруднику одного из крупных тагильских предприятий в сервисе «Госуслуги» пришло уведомление о получении повестки из военкомата. В сообщении говорится, что мужчине необходимо явиться в военкомат на улице Бажова в определённый день к конкретному часу. Также в уведомлении указано, что в случае неявки к адресату будут применены различные санкции: ограничение на управление транспортным средством, запрет на регистрацию ТС, отказ в предоставлении займов и кредитов и т.д.

«Оказалось, что меня пригласили на сборы, где будут обучать операторов БПЛА. Без принуждения, просто предлагают. Говорили что-то про Елань», — рассказал тагильчанин.

Также мужчине показали бумаги с текстом, который ссылается на Указ Владимира Путина от 4 ноября 2025 года, предусматривающий возможность направления граждан, заключивших контракт о пребывании в резерве ВС РФ, на сборы для защиты критически важных объектов.

Ранее заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский пояснил, что на спецсборы привлекут «наиболее подготовленных и патриотически настроенных граждан к выполнению мероприятий по защите гражданских объектов в глубине территории России», уточнив, что перед выполнением задач резервисты пройдут обучение.