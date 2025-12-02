В Нижнем Тагиле 84-летний водитель сбил девочку на пешеходном переходе

Накануне, 1 декабря, в Нижнем Тагиле на улице Верхняя Черепанова произошло ДТП, в результате которого пострадала 11-летняя девочка.

Как сообщили в Госавтоинспекции Нижнего Тагила, около 15:30 84-летний водитель автомобиля Lada Granta сбил школьницу, переходившую дорогу по пешеходному переходу. По словам девочки, перед переходом она убедилась, что автомобиль на первой полосе остановился, однако водителя, двигавшегося по второй полосе, она не заметила. Ребёнок был госпитализирован в Детскую городскую больницу.

Водитель, имеющий 47-летний стаж вождения, на момент аварии был трезв. Дважды за этот год он привлекался к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения. В отношении пенсионера составлен протокол по ч. 1 ст. 12.18 КоАП РФ за непредоставление преимущества в движении пешеходу. По факту ДТП проводится проверка.