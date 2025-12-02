В Нижнем Тагиле будут судить водителя за ДТП, в котором погиб человек

В Ленинском районном суде Нижнего Тагила началось рассмотрение уголовного дела по факту ДТП, произошедшего в апреле этого года, в котором погиб человек.

По данным следствия, водитель одного из автомобилей, двигавшихся по трассе Нижний Тагил — Висимо-Уткинск — Усть-Утка, в сложных погодных условиях выехал на встречную полосу на участке, где этот манёвр запрещён дорожными знаками. В результате произошло лобовое столкновение. Водитель встречного автомобиля получил травмы, несовместимые с жизнью, и спустя несколько дней скончался в больнице.

В отношении нарушителя было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

В ходе суда будут тщательно исследованы все доказательства, собранные следствием, и дана правовая оценка действиям участников произошедшего.