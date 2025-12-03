В Нижнем Тагиле открыли обновлённую Доску почёта Дзержинского района

В Нижнем Тагиле на Площади Славы открыли обновлённую Доску почёта Дзержинского района.
«Это знак благодарности тагильчанам, отмеченным государственными наградами и почётными званиями. Сохранение памяти об их созидательном труде не измеряется финансовыми вложениями. Работу эту будем продолжать», — сказал глава города Владислав Пинаев.
Сейчас на Доске почёта увековечены 289 имён тагильчан, внёсших значительный вклад в развитие страны. Среди них — лауреаты Государственных премий, машиностроители, металлурги, строители, учителя и артисты.
По словам замглавы администрации Дзержинского района Дмитрия Камешкова, в ходе реконструкции добавили в список выдающихся тагильчан ещё 38 фамилий.
Доска почёта Дзержинского района была установлена на проспекте Дзержинского в 1988 году. Впервые её ремонтировали в 2013 году. В 2025 году провели вторую реконструкцию монумента. Была заменена гранитная горизонтальная консоль с фамилиями и герб района в центре стелы. Также строители восстановили мраморную облицовку монумента, выполнили герметизацию швов между плитами и частично исправили симметрию несущих элементов.