В Нижнем Тагиле на Площади Славы открыли обновлённую Доску п оч ё та Дзержинского района .

«Это знак благодарности тагильчанам, отмеченным г осударственными наградами и п оч ё тными званиями. Сохранение памяти об их созидательном труде не измеряется финансовыми вложениями. Работу эту будем продолжать», — сказал глава города Владислав Пинаев .

Сейчас на Доске п оч ё та увековечены 289 им ё н тагильчан, вн ё сших значительный вклад в развитие страны. Среди них — лауреаты Г осударственных премий, машиностроители, металлурги, строители, учителя и артисты.

По словам замглавы администрации Дзержинского района Дмитри я Камешков а, в ходе реконструкции добавили в список выдающихся тагильчан ещ ё 38 фамилий.