Общество

В Нижнем Тагиле открыли обновлённую Доску почёта Дзержинского района

03.12.2025 11:22
В Нижнем Тагиле на Площади Славы открыли обновлённую Доску почёта Дзержинского района.  

«Это знак благодарности тагильчанам, отмеченным государственными наградами и почётными званиями. Сохранение памяти об их созидательном труде не измеряется финансовыми вложениями. Работу эту будем продолжать»,  сказал глава города Владислав Пинаев.

Сейчас на Доске почёта увековечены 289 имён тагильчан, внёсших значительный вклад в развитие страны. Среди них  лауреаты Государственных премий, машиностроители, металлурги, строители, учителя и артисты.

По словам замглавы администрации Дзержинского района Дмитрия Камешкова, в ходе реконструкции добавили в список выдающихся тагильчан ещё 38 фамилий.

Доска почёта Дзержинского района была установлена на проспекте Дзержинского в 1988 году. Впервые её ремонтировали в 2013 году. В 2025 году провели вторую реконструкцию монумента. Была заменена гранитная горизонтальная консоль с фамилиями и герб района в центре стелы. Также строители восстановили мраморную облицовку монумента, выполнили герметизацию швов между плитами и частично исправили симметрию несущих элементов.

Фото: 
пресс-служба администрации Нижнего Тагила
