В Нижнем Тагиле вынесли приговор наркозакладчику

Дзержинский районный суд Нижнего Тагила приговорил 43-летнего гражданина Л. к 12 годам и 10 дням лишения свободы. Мужчина признан виновным в совершении ряда преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотиков через интернет.

По данным суда, в январе 2025 года Л., ранее судимый за хранение наркотических веществ, вступил в сговор с поставщиком наркотиков. Они договорились о совместном сбыте запрещенных веществ, распространяя их через тайниковые закладки в разных районах Нижнего Тагила. Л. получил информацию о крупной партии N-метилэфедрона (3,611 г) и забрал её из тайника. Он успел разложить часть наркотиков в закладки, но его задержали сотрудниками полиции.

На судебном заседании Л. признал свою вину и раскаялся в содеянном. Суд учёл смягчающие обстоятельства и назначил ему наказание в виде лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу, пишет «Тагильский рабочий».