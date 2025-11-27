Мэрия Нижнего Тагила продала объект культурного наследия в центре города «Дом купца Аксёнова» за 1 рубль

Администрация Нижнего Тагила продала разрушенный объект культурного наследия (ОКН) «Дом купца Аксёнова» на проспекте Ленина, 3а. Об этом стало известно на заседании Нижнетагильской городской думы при обсуждении вопроса об объектах культурного наследия в городе.

«В этом году мы продали дом на проспекте Ленина, 3а. Если представляете, это одна оставшаяся стена, зажатая между двумя зданиями. Когда мы разговаривали с покупателем, у него не было, скажем так, сомнений в том, что он не справится. Мы обозначили все самые страшные моменты, которые могут произойти. И сумма там заоблачная, которую придётся потратить на восстановление. Но покупатель не испугался. У нас нет других вариантов: мы должны вовлекать в хозяйственный оборот неиспользуемое имущество, в каком бы состоянии оно ни было. Сами не можем восстановить, значит, будем продавать», — сказал во время заседания заместитель начальника управления муниципального имущества администрации города Вадим Хватаев.

Согласно информации на сайте мэрии, объект культурного наследия продали за 1 рубль. Победителем конкурса стал Юрий Дроков. Его полный тёзка является учредителем ООО «Русальянс Трейд», занимающегося торговлей легковыми и грузовыми автомобилями малой грузоподъемности.

Напомним, мэрия Нижнего Тагила также намерена выставить на торги три памятника архитектуры XIX века по символической цене — 1 рубль за каждый. Собственникам предстоит за собственные средства вернуть памятникам первозданный вид и не позволить им разрушиться. Победителя торгов обяжут разработать проект реставрации, пройти все согласования и восстановить здание. На преодоление этой дистанции отводится несколько лет. Если покупатель не справится, его ждут штрафные санкции, договор будет расторгнут, а имущество вернётся в муниципальную собственность без возмещения расходов.

